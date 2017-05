Sabá Reis destaca as primeiras ações do governador David Almeida

O deputado estadual Sabá Reis (PR) usou a tribuna no Pequeno Expediente na manhã desta quinta-feira (18) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para comentar as primeiras ações do Governador Interino o presidente da Assembleia, deputado estadual David Almeida (PSD) como um continuador dos avanços do Governo do Estado.

Segundo Reis, o Governador Interino está buscando a celeridade em suas ações durante o tempo em que vai estar à frente do Governo. “O deputado David Almeida assumiu e recebeu um governo ajustado, equilibrado economicamente e está trabalhando de forma inesperada, porque as pessoas esperavam que ele, por ser um parlamentar, apenas cumprisse o tempo da interinidade, mas está fazendo a máquina funcionar como verdadeiramente precisa”, elogiou.

Segundo o parlamentar, justamente pela postura trabalhadora, o governador interino já é vítima de especulações. “As pessoas já começam a especular se o David vai ser candidato caso haja eleições diretas e ele deve ter cautela porque ele já deve começar a receber ataques. Se ele estivesse apenas sentado na cadeira esperando o tempo passar, mas ele já está tratando até da questão humanitária dos venezuelanos”, alfinetou.