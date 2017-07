RUMORES DE UMA ELEIÇÃO INDIRETA, ESQUENTA E DAVID ALMEIDA PODE PERMANECER GOVERNADOR

ELEIÇÃO NO AMAZONAS DEVEM SER SUSPENSAS NO INÍCIO DE AGOSTO

O Ministro Gilmar Mendes esteve hoje (25) em Manaus, no TRE/AM. Para a imprensa em geral nada foi confirmado, porém os rumores de uma nova suspensão das eleições no estado estão bastante fortes nos bastidores políticos da capital amazonense.

O ministro Gilmar Mendes foi interpelado sobre a suspensão das eleições no Amazonas, quando entrevistado, ele não descartou a suspensão e disse que existem diversas possibilidades que devem ser levados em conta, deixando todo mundo ainda mais curiosos.

Especialistas jurídicos já dão como certa a suspensão das eleições em face às decisões da AGU – Advocacia Geral da União já ter se pronunciado favorável à suspensão imediata das eleições sob o argumento de que, a constituição prever que em caso como o da cassassão do ex-governador José Melo que já havia ultrapassado dois anos de mandato, se deva realizar eleição indireta, sendo a escolha, prerrogativa da Assembléia Legislativa.

No Amazonas essa lei sobre a escolha dos parlamentares, também foi aprovada pelos legisladores do estado há mais 10 anos. O relator dos processos em análises que estão tramitação estão sob a responsabilidade do ministro Lewandowski que já suspendeu, e pediu que, David Almeida permaneça no cargo até a votação final. O ministro Celso de Melo derrubou a decisão de Lewandowski sob decisão liminar pela continuidade das eleições. A corte superior do TSE está em recesso e devem retornar os trabalhos no próximo dia 01 de agosto. Há quem aposte que, a queda das eleições seja fato consumado.

Quem não tá nem aí é totalmente desapegado de prefeitos e caciques políticos é o governador DAVID ALMEIDA que poderá permanecer no cargo até o ano que vem, governando e administrando com mestria seu mandato tampão, caso permaneça como o escolhido dos deputados em uma eleição indireta.

Chaguinha de Humaita