Rua da Matinha amanhece no fundo em Humaita

Chuva intensa durante a madrugada, fez transbordar a Rua da Matinha que liga o Bairro de São José com o Bairro de Santo Antônio.

Com uma madrugada de chuvas torrencial na cidade de Humaita, algumas ruas do município foram tomadas pelas águas. O Rio Madeira deu um leve subida, pois as comportas da Hidroelétrica de Giral e Santo Antônio foram abertas para a passagem de um grande volume de águas que estava armazenadas na contenção das águas do Rio Beni e Rio Mamoré em Rondônia.

A defesa Civil de Humaitá já foi mobilizada, e já fez visitas técnicas nos locais atingidos. O prefeito Herivaneo Seixas está em alerta sobre a situação e já comunicou a Defesa Civil em Manaus

*#acriticadehumaita.com.br*