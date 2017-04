RONDÔNIA-Garimpeiro morre afogado no Rio Madeira.

_Por : Rosinaldo Guedes_

“`A vítima teria se engatado em outras cordas no fundo do rio.

Um garimpeiro identificado como, Francisco Nascimento, 47 anos, morreu afogado ao tentar desencalhar uma draga, no garimpo São Miguel do Guaporé, no baixo madeira.

Colegas de trabalho que presenciaram a demora do homem que mergulhou no rio, e não mais voltou. Ao tentarem puxar a corda que estava amarrada a cintura do mergulhador, foi constatado que a vítima tinha se engatado em outras cordas no fundo do rio.

Infelizmente o garimpeiro acabou se afogando sem condições de se soltar das cordas. O corpo da vítima foi removido por colegas de trabalho em uma lancha, até o porto abaixo da ponte sobre o rio madeira. A perícia técnica foi ao local e constatou a morte da vítima por afogamento. O corpo da vítima foi removido até o Instituto Médico Legal.’ ‘ ‘

*Fonte: RedeTV Rondônia*