ROLETA RUSSA PARA A ESCOLHA DO NOVO GOVERNADOR DO AMAZONAS

A Eleição para governador do Amazonas não será tão fácil como alguns esperavam, e quem achou que venceria com facilidade, já observa um cenário cada dia mais complicado. O governador interino “David Almeida” parece viver em lua de mel com o poder. Cercado de ‘novos’ aliados e conselheiros pode se manter no cargo, caso consiga viabilizar a eleição indireta, caso isso ocorra tem votos suficientes para ser aclamado direto como governador tampão com a autorizacao da Assembleia legidlativa. É necessário reconhecer que é dele as maiores chances de continuar governador e por enquanto é o único considerado imbatível no cenário atual. Agora se as eleicoes forem diretas, DAVID ALMEIDA terá que ter fôlego de gato, para suportar os ataques de seus adversarios.

Amazonino Mendes tem experiência de sobra, e um padrinho eleitoral muito forte (Omar Aziz) que pode, mesmo sem a máquina eleitoral do governo, emplacar seu escolhido. A favor de Amazonino Mendes, temos uma história pública gigantesca, marcada pelo carisma no interior e que pode ser fator diferencial para sua vitória, pois, a disputa eleitoral na zona metropolitana promete ser bastante dividida, com o quadro que se apresenta até o momento.

Eduardo Braga, também enfrentará dificuldade nesta disputa, mesmo assim promete sacudir

o Amazonas em busca do que ele mais deseja o cargo de governador do estado novamente. A favor do senador ele tem o conhecimento detalhado de todo o interior, de todas as lideranças que aliadas ao seu bom discurso é de fato um forte candidato a vitória. É importante ressaltar que jamais um candidato venceu a eleição sem o apoio do governo.

Silas Câmara, também anunciou interesse em disputar a eleição para o governo do estado, a seu favor tem a massa crescente de evangélicos que se aliados e unidos representam uma fatia considerável nesta eleição vindoura. Silas Câmara tem um discurso forte, tem transito constante no interior do estado é muito articulado e pode surpreender seus adversários, trazendo um navio cheio de votos do interior. Não será surpresa para nossa redação, Silas Câmara figurar entre os principais nesta corrida eleitoral.

Marcelo Ramos é outro candidato com potencial que tem um bom discurso, embora precise ser lapidados, a juventude e o carisma e a popularidade alcançada na última campanha eleitoral para prefeito de Manaus faz de Marcelo Ramos um nome forte para o governo do estado. Precisa de uma boa base, um vice que some mais do que já tem até o momento, se não ficará pelo meio do caminho sem conquistar seu objetivo, mais uma vez. Marcelo Ramos deve avaliar bem sua caminhada, acho que ele precisa dar um passo atrás, para caminhar dois lá na frente.

Outros candidatos também postulam o cargo mais cobiçado do momento, mas precisam de densidade eleitoral para figurar como destaque aqui no meio desta lista de possíveis governadores. Vale observar que, os candidatos vão dividir voto a voto na zona metropolitana, com isso, a fatia maior deverá vim do interior, onde temos a logística mais cara do Brasil, onde em sua grande maioria, deverá ser feito de avião, reduzindo as chances de quem não dispõe de verba suficiente para a locação de aeronaves.