Rodada deste sábado tem ‘Fla x Vasco’, Barça e goleiro Bruno; confira

Outro grande destaque do dia é clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid

A rodada deste sábado (8) promete muitos gols e fortes emoções em partidas no Brasil e na Europa. Por aqui, o grande destaque é o clássico entre Flamengo e Vasco, válido pelas semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida está marcada para às 18h30, no Maracanã.

Um outro grande dérbi vai agitar a rodada do Campeonato Espanhol: Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu. Já o Barcelona pega o Málaga na casa do rival.

Vale ressaltar que a rodada deste sábado (8) também ficará marcada pelo retorno do goleiro Bruno ao futebol. O jogador volta aos gramados após seis anos de dez meses sem atuar. Nesse período ele ficou preso pelo assassinato da ex-amante Eliza Samúdio.

Confira os principais jogos deste sábado abaixo:

Campeonato Inglês

Manchester City x Hull City – 11h

Stoke City x Liverpool – 11h

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Atlético de Madrid – 11h15

Málaga x Barcelona – 15h45

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Borussia Dortmund – 13h30

Campeonato Gaúcho

Grêmio x Veranópolis – 16h

Campeonato Paulista

São Paulo x Linense – 16h

Campeonato Mineiro Módulo 2

Boa Esporte x Uberaba – 17h30

Campeonato Carioca

Vasco x Flamengo – 18h30

