Rio Negro vence partida contra o Nacional e quebra tabu de mais de uma década

Denir Simplício

Manaus (AM) Em noite inesquecível para a torcida Barriga Preta, o Rio Negro vence o Nacional por 2 a 0, neste sábado (8), no estádio Carlos Zamith, e encerra tabu de 11 anos sem vencer o arquirrival. Com o resultado, o Galo continua invicto no campeonato e chega aos 11 pontos na tabela do Barezão.

Com gols de Leonardo no primeiro tempo e Cristiano na segunda etapa, o Rio Negro encerra um longo período sem bater o Leão da Vila Municipal. A última vitória rionegrina ocorreu em janeiro de 2006 e o triunfo veio logo na estreia do técnico Alemão à frente do Galo. Na próxima terça feira (11), o Rio Negro encara o Princesa do Solimões podendo assumir a ponta do campeonato. fonte: acritica.com

Foto: Euzivaldo Queiroz