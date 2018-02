Rio Madeira volta a subir e pode atingir 16 metros, durante o carnaval afirma metereologista

Os meteorologistas do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia de Porto Velho (Censipam), informam a previsão de chuvas acima da média para a bacia do rio Mamoré, nesse período de carnaval. A resposta do Rio Madeira, coerente com a ocorrência das chuvas vai voltar a subir. O modelo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), incorporado no Boletim diário da CPRM (Serviço Geológico do Brasil) aponta que até o dia 15/Fev, a vazão em Guajará-Mirim será de aproximadamente 16.000 m3/s, que corresponde ao o nível de 10,80m na régua da cidade. Em Porto Velho, a previsão de vazão é de alcançar 42.500 m3/s, elevando a cota da régua ara 16 m no mesmo período.

O Censipam acompanha a evolução diária das chuvas nas bacias que alimentam o rio Madeira e divulga as mesmas para as instituições parceiras, que se reuniram no Centro Regional de Porto Velho para participar da 3ª Reunião da Sala de Crise no dia 7 de fevereiro.