REVOLTA E TENSÃO EM NOVO ARIPUANÃ

Uma senhora não identificada tocou fogo em sua residência, não são conhecidos os motivos, porém dentro de casa haviam duas crianças sendo que uma morreu queimada e outra foi resgatada com vida mas veio a óbito agora pela manhã. A mulher criminosa foi presa pela polícia local mas a população se revoltou com o fato invadindo e ameaçando o delegado que estava na delegacia onde a mulher estava detida. Populares contam que, soltaram os presos que estavam fechados e pegaram a mulher acusada do incêndio que vitimou as duas crianças, prenderam ela na viatura da polícia e logo em seguida atearam fogo com ela dentro. No momento do fato chegou reforço policial que rapidamente conseguiram resgatar a mulher do carro em chamas. A população presente estava incontrolável querendo fazer justiça com as próprias mãos. O delegado de polícia tentou conter a população mas como estavam em grande número não ofereceu resistência. Os presos liberados pela população estão espalhados pela cidade, se falam em 04 elementos, mas não está confirmado este número.

Segundo testemunhas os presos soltos estão na orla da cidade bebendo como se nada tivesse ocorrendo. As informações nas redes sociais são desencontradas mas o fato está em andamento na cidade de Novo ARIPUANÃ que fica cerca de 400 km de Manaus.

Nossa equipe de reportagem está recebendo fotos e vídeos dos moradores da cidade. Qualquer nova informação atualizaremos nossas informações.

Acriticadehumaita.com.br