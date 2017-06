Retorno de Pedro Elias pode ser o único acerto de David Almeida à frente do governo

Ao que parece, o governador interino do Amazonas, David Almeida (PSD) não esta conseguindo driblar as dificuldades na crise do setor de saúde. Com essa imperícia, segundo informações dos bastidores, David cogita retomar o comando da Secretaria de Saúde nas mãos de Pedro Elias, exonerado no início deste ano. As habilidades políticas para solucionar problemas dentro da pasta foi a principal prerrogativa para colocarem em questão seu retorno.

Diretor-presidente da Fundação do Coração Francisca Mendes, Pedro Elias, foi anunciado como novo secretário de Estado da Saúde no dia 24 de junho de 2015. No dia 1° de julho o governador José Melo nomeou oficialmente o médico como titular da Susam.

Pedro Elias ganhou destaque com o trabalho que desenvolveu no hospital – que se tornou referencial da cardiologia na rede pública do Estado. À época, esse foi um dos pontos principais para sua escolha para secretário da Susam.