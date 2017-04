Renata Banhara é internada com infecção no cérebro

Modelo reclamava de dores desde dezembro do ano passado

Do R7

Divulgação

Renata Banhara está internada desde quarta-feira (5) no CTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o assessor de imprensa da modelo, ela está com uma infecção grave no cérebro.

— Desde meados de novembro e dezembro do ano passado, a beldade vinha sentindo fortes dores e não sabia do que se tratava. Eis que conseguiu descobrir que as dores vinham de um dente o qual não se manifestou e ficou alojado. Pelo fato de o dente ser poroso, a bactéria entrou e ficou no osso do rosto o que ocasionou uma sinusite forte, a qual também não deixa de ser uma bactéria. Essa junção de bactérias acabaram indo para o cérebro.

Apesar de o estado de saúde ser grave, Renata está totalmente consciente e aos cuidados da equipe do médico Fernando Gatti de Menezes. A família da modelo pede respeito com o caso delicado, além de orações para sua melhorar.

