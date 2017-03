Redução de áreas protegidas no AM opõe parlamentares e ambientalistas

A possível redução das áreas de cinco unidades de conservação de floresta no sul do Amazonas, medida em discussão no âmbito do governo federal por proposta de parlamentares do estado, gerou uma polêmica que envolve 21 entidades ambientalistas.

Enquanto parlamentares da bancada federal amazonense defendem redução de 37% dessa área de floresta preservada por um ato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), às vésperas de ter o mandato cassado, ambientalistas já fizeram até sobrevoo e filmagem por satélite para mostrar que a região é ameaçada pela extração ilegal de madeira e minério, além da expansão dos pastos para pecuária.

O Globo transcreve post do deputado Átila Lins (PSD) no Facebook em que afirma que o “presidente Temer vai pôr um fim no clima de intranquilidade e de insegurança jurídica”.

O Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Amazonas são contra a redução das áreas de conservação.

Fonte: BNC