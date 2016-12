Rede Tiradentes entrevista governador Melo

Em entrevista a rádio Tiradentes (89,7 MHZ), Governador José Melo falou sobre o equilíbrio fiscal alcançado em 2016, a partir das medidas de contenção de custos e ajustes na estrutura do Estado.

O Governador José Melo ressaltou investimentos que serão realizados em 2017 em setores primordiais do Estado para melhorar a qualidade de vida da população falou ainda sobre a promoção para os policiais militares afirmando que

em virtude da instabilidade financeira, a promoção dos policiais militares ocorrerao assim que o Estado tiver um progresso na economia.

saúde

Nesse ano, o Governo do Estado já investiu cerca de R $19 milhões na FCecon para melhorias na qualidade dos serviços junto à população. O Governador José Melo ressalta que novos investimentos estão sendo feitos, a exemplo da aquisição de 3 tomógrafos.

Governador José Melo destacou investimentos do Fundo de Promoção Social destinados para a área da Saúde com aquisição de equipamentos para o Hospital Francisca Mendes, Fundação Cecon e Hospistal Adriano Jorge.

Educação

Governador José Melo destaca que vai investir R $350 milhões na educação em 2017 investindo em novas escolas e recuperando as que fazem parte da rede de ensino estadual.

Infraestrutura

Agora em 2017 vamos pulverizar investimentos para obras de infraestrutura nas zonas rurais de vários municípios amazonenses e assim estabelecer a nova matriz econômica ambiental do Estado”.

“A dificuldade existe mas a gente responde com muito trabalho”.

O interior do Estado vai receber investimento nas infraestrutura com pavimentação e melhoria nas vicinais para trazer melhorias no escoamento de produções agrícolas e favorecer a geração de renda.

Entrevista encerrada.