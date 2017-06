Recuperação de ruas e asfaltamento de ramais no interior aceleram

As obras no interior do Estado ganham ritmo com a ida do governador David Almeida pessoalmente para verificar o andamento e pedir aceleração dos trabalhos. Nesta sexta-feira, 23 de junho, ele esteve com uma comitiva formada pelos secretários Américo Gorayeb, da Infraestrutura, Arone Bentes, da Educação e Vander Alves, da Saúde, e o deputado estadual Platiny Soares (DEM) em Lábrea, Carauari e Tefé. Recapeamento e asfaltamento de ruas e ramais, construção de escola de tempo integral e obras de infraestrutura foram vistoriadas.

Somente em Lábrea, onde o governador encontrou-se com o prefeito Gean Barros e todos 13 vereadores da cidade, mais de 40 milhões estão sendo tocados em obras. “Longe de brigar por cores partidárias, quero dizer que estamos aqui com o único objetivo de verificarin loco essas obras e ouvir e receber as demandas do município, pois independente que o tempo seja curto, essas obras já estão licitadas e quero concluí-las e se não der tempo, deixar pra quem for eleito nessa eleição tocar essas obras”, comentou.

O Centro de Ensino de Tempo Integral (CETI) da cidade já está com 25% das obras concluídas. São 60 operários trabalhando num prédio que terá ginásio, refeitório, cozinha, piscina e um bloco de salas de aula com três andares. Em recente entrevista, David Almeida anunciou que iria aproveitar a chegada do verão amazônico para acelerar as obras na capital e no interior do Estado. Para isso, ele já conta com dinheiro em caixa, R$ 15 milhões para a conclusão do CETI e R$ 25,129 milhões para o seu sistema viário.

Ruas, estradas e escola em Carauari

Em Carauari, R$ 30,8 milhões serão utilizados para recuperação e drenagem das ruas da sede e melhorias na Estrada do Riozinho e na área da educação, a Escola Saturnino Moraes será reformada, ao custo de R$ 2,8 milhões.

Segundo o prefeito Bruno Ramalho, a visita do governador traduz uma continuidade de trabalhos, demonstrando a solidez do Governo do Amazonas. “David Almeida está empenhado em fazer muito com pouco, nossa cidade precisa de obras que melhorem a qualidade de vida da população, que na medida do possível, nós possamos alavancar a economia do município e melhorar o sistema viário, saúde e educação”, afirmou.

Sistema viário quase pronto em Tefé

Tefé também terá a conclusão do asfaltamento de sua sede e recuperação da Estrada da Agrovila e da Emade, esta última liga a zona urbana do município ao Terminal Hidroviário da cidade. Foram cerca de R$ 12,8 milhões utilizados no asfaltamento do sistema viário do município, que está 92% concluído. A Estrada da Agrovila está ainda na primeira metade da obra e irá consumir R$ 17,9 milhões. Futuramente, as obras de reforma das Escolas Santa Tereza e Madre Maria Mercêsserão iniciadas, juntamente com a construção do CETI Padeam. Até o final da gestão, David Almeida disse que pretende concluir diversas obras na capital e no interior que já estão com recursos autorizados.

