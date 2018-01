RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO SERÁ ATÉ DIA 09 DE MAIO EM HUMAITÁ

O TRE/AM anunciou em sua pagina de noticias que o recadastramento biométrico dos eleitores em Humaitá e nos demais municípios do interior do estado serão realizados até o dia 9 de maio. A data limite foi estipulado pelo TRE/AM em razão da eleição geral de outubro deste ano. Até a próxima eleição, a meta é alcançar 85% do eleitorado.

O cadastramento nos 52 municípios do Amazonas teve início logo após o 2º turno das Eleições de 2016 e foi suspenso durante a preparação e realização da eleição suplementar ao Governo de Estado – realizada em agosto de 2017.

O procedimento foi reaberto no dia 11 de outubro do ano passado.

*“Desde final das eleições de 2016 começamos os atendimentos nos demais 52 municípios do Amazonas que não tinham cadastramento biométrico e retornaremos agora. Atenderemos com cadastramento biométrico até 9 de maio”*, informou o secretário de tecnologia do TRE/AM, Rodrigo Camelo.

Na capital, 1.274.238 fizeram o recadastramento da biometria, o que equivale a 100% do eleitorado, segundo o TRE. O procedimento na capital foi concluído em abril de 2016.

*Agendamento*

O agendamento para o recadastramento biométrico pode ser feito no site do TRE-AM. O eleitor que não fizer o cadastro terá o título cancelado e, por isso, não vai poder se matricular em universidades públicas, participar de concursos públicos, tirar passaporte ou participar de licitação pública.

Os atendimentos para serviços da Justiça Eleitoral serão reabertos na próxima segunda-feira (8). *“Todo o serviço que o TRE oferece para população já retorna nesta segunda. Quem busca o primeiro título, quem quer fazer transferência de local de votação seja de outro estado ou dentro da própria cidade. Fazer o cadastramento biométrico para quem deixou de fazer e não votou nas últimas eleições”*, disse o secretário de tecnologia.