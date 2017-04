Rebelião em Lábrea, deixa feridos e familiares de presos em pânico

Uma Rebelião ocorrida na tarde deste sábado (29) no município de Lábrea que fica a cerca de 200 km de Humaitá, paralisou a cidade. Centenas de pessoas se aglomeraram nas proximidades da Delegacia que também é utilizada como presídio diante da falta de um local específico, para a prisão de criminosos capturados em Lábrea.

Policiais Militares e Civis tentaram controlar o princípio de uma rebelião, mas mesmo diante da tentativa, foi registrado uma série de feridos, que alegaram falta de espaço, devido a superlotação em que se encontra a unidade da delegacia que vem sendo utilizada como presídio na cidade. Familiares dos presos reclamaram que, as exigências e a falta de espaço, para a prisão dos criminosos ocasionaram uma pancadaria generalizada dentro da prisão, deixando pelo menos 03 feridos, que foram socorridos e levados ao hospital do município. Não houve mortes.

A polícia isolou o local e informou que os detentos estavam armados com armas brancas ( facas, facões, barras de ferros e canivetes), e que exigiram a presença do juiz e do promotor local para as negociações. Recentemente o juizado já havia reclamado a SEJUS que a delegacia não oferecia mais condições para conter tantos presos em um espaço tão pequeno.

Fotos: José Rodrigues