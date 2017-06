Real Madrid é campeão da Liga dos Campeões pela 12ª vez

Cardiff – No jogo do melhor ataque contra a melhor defesa, o Real Madrid bateu a Juventus por 4 a 1 e chegou ao 12º título da Liga dos Campeões da Europa, a competição de clubes mais badalada do mundo. Os gols do time da capital espanhola foram marcados por Cristiano Ronaldo, duas vezes, Casemiro e Asensio.

Enquanto os espanhóis ampliaram seu recorde positivo, como o maior vencedor da ‘Champions’, com 12 conquistas em 14 tentativas, o time italiano ampliou seu recorde negativo de finais perdidas, agora com 7 derrotas em 9 decisões.

A final foi emocionante no Millennium Stadium, em Cardiff, capital do País de Gales. O jogo deste sábado reeditou a final de 1998, em Amsterdã, quando o Real também venceu (1×0), com gol de Mijatovic.

A Juve chegou à final com a melhor defesa da competição, com apenas três gols sofridos. Já o time espanhol avançou à decisão com o melhor ataque, com 32 gols. Prevaleceu o melhor ataque, do treinador Zinédine Zidane.

No primeiro tempo, o Real Madrid abriu o placar aos 20 minutos, com Cristiano Ronaldo. Pouco depois, aos 27, Mario Mandzukic marcou um golaço, empatando para o time italiano.

No segundo tempo, Casemiro, de fora da área, marcou aos 16 minutos. Logo em seguida, aos 19, Cristiano Ronaldo marcou seu gol de número 600 na carreira e o 12º nesta edição da ‘Champions’, tornando-se o artilheiro da Liga pela segunda vez. Aos 46 do segundo tempo, Marco Asensio liquidou a partida, após passe de Marcelo.

Neste sábado, Cristiano Ronaldo disputou sua quinta final de ‘Champions’ e se tornou o primeiro jogador a marcar em três finais da competição. O português, que foi o primeiro jogador na história a ultrapassar 100 gols na competição européia, já foi eleito quatro vezes o melhor jogador do mundo. A conquista deste sábado foi seu 4º título da Liga: já havia levantado a taça pelo Manchester United em 2007/08, e pelo próprio Real, em 2013/14 e 2015/16.