Ramais do município de Manacapuru começam a receber pavimentação

Em virtude da Audiência Pública realizada na última quarta- feira (31), onde pautou sobre a realização de obras de recuperação, melhorias, pavimentação asfáltica e manutenção do ramal Bela Vista e da estrada do Arapapá, no município de Manacapuru, a Comissão de Geo diversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), fez hoje uma visita técnica no ramal Bela Vista e Arapapá.

Os moradores, a maioria composta de agricultores, das comunidades foram até a Aleam solicitar uma audiência da Comissão de Geodiversidade, reclamando da má infraestrutura do local e solicitando a sua pavimentação. Nos encaminhamentos da audiência, os órgãos presentes marcaram uma visita in loco aos ramais, para tratar do início das obras.

“Como combinado, a nossa Comissão foi aos ramais, e o que ficou acertado entre os órgãos na audiência está sendo cumprido. A construtora São Francisco já iniciou as obras e segundo os engenheiros e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, até o fim de agosto a pavimentação do local já estará sendo concluída”, esclareceu Sinésio.

Representantes da Seinfra, relataram que apesar das obras já terem iniciado, a cheia do rio atrapalha o desenvolver das atividades. “Nós já iniciamos a parte de limpeza do ramal e está previsto para ser entregue em três meses a pavimentação completa, mas claro levando em consideração as dificuldades que os recursos naturais nos oferecem”, explicou o engenheiro Raimundo Tadeu.