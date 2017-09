Rainha do Peladão 2017: participantes falam de oportunidades e sonhos

acritica.com

Manaus (AM)

Tem início hoje a série de ensaios com as candidatas ao posto de Rainha do Peladão. Nesta primeira edição, elas posaram para as lentes de Evandro Seixas, na Ponte sobre o Rio Negro

Pontes servem para possibilitar o conhecimento de novos horizontes. E não foi por acaso que o primeiro ensaio das candidatas à rainha do Peladão foi feito na Ponte sobre o Rio Negro. Da mesma forma que a construção inaugurada em 2011 possibilita que os amazonenses cheguem a novos lugares, as candidatas Arleane Marques, Juliana Larrat e Leilane Oliveira enxergam que o concurso pode possibilitar um caminho para o futuro e trazer oportunidades não só para elas, mas para a comunidade que representam.

Ser Rainha de um time é muito mais que desfilar. “Eu vejo como uma oportunidade para mostrar a comunidade que eu represento. No bairro da União tem a escolinha de futebol e ele precisam de oportunidade e eu vejo isso como uma oportunidade de dar visibilidade para isso, já que eles me abraçaram eu só tenho a agradecer por isso”, disse a candidata Juliana Larrat, musa do Jacaré FC.

Arleane Oliveira, que já participou de concursos de beleza a nível nacional, inclusive do Peladão, reconhece que “é diferente porque chama a atenção de muita gente não só pelo time mas pelas candidatas então é uma briga da comunidade”, disse a musa do FC Amigos do CQ, que é estudante de estética e acredita que o nome reconhecido pelas pessoas pode ajudar. “Quando abrir meu espaço de beleza. Acho que vai ser positivo demais”, completou.

Apesar dos projetos e sonhos dentro e fora do reality, as candidatas sabem dos desafios que irão enfrentar e têm se preparado.

“Eu estou entregando nas mãos de Deus. Sempre me identifiquei com concursos de beleza, mas nunca tive coragem (de participar). Como sou marinheira de primeira viagem, vou deixar acontecer. Todas almejam a mesma coisa e vou fazer de tudo para merecer a final”, disse Leilane Carmo do Atl. New City.

Conheça as Rainhas desta semana:

NOME: Leilane Oliveira do Carmo

TIME: Atlético New City

IDADE: 27 anos

ALTURA: 1.70m

SIGNO: Câncer

HOBBY: Malhar

Publicidade

NOME: Juliana Marcella Larrat

TIME: Jacaré Futebol Clube

IDADE: 18 anos

ALTURA: 1.68m

SIGNO: Libra

HOBBY: Malhar e editar fotos

NOME: Arleane Marques de Oliveira

TIME: F.R Amigos do C.Q

IDADE: 27 anos

ALTURA: 1.68m

SIGNO: Libra

HOBBY: Malhar e dançar

Fonte: acritica.com