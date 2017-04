Quatro mulheres são presas por aplicar golpe de mais de R$40 mil em Manaus

Rita Ferreira

Manaus (AM) Quatro mulheres foram presas em flagrante enquanto em um cartório situado na avenida Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, zona Sul da cidade, na tarde de ontem (11), enquanto tentavam aplicar o golpe de venda de imóvel.

A equipe de investigação do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) apresentou na tarde de hoje (12), Ramona Benaion Catique de Souza, 30, Geovanna Teixeira de Oliveira, 21, Carina Gomes Gama, 29, e Giguilane Fernandes Ribeiro, 28, na sede da Delegacia, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

A Polícia chegou a quadrilha a partir de denúncias de vítimas que compraram imóveis e descobriram o golpe após o pagamento. Até o momento quatro vítimas já foram localizadas. Os golpes somam mais de R$ 40 mil, durante a prisão as indiciadas aplicariam um golpe de R$ 45 mil.

O grupo era bastante organizado e usava conta de terceiros para receber o pagamento das vítimas. Carina usava o nome falso de Maricelia para alugar o imóvel que seria usado para aplicar os golpes. Giguilane era responsável pelos trâmites no cartório e Geovanna consegui contas de laranjas para receber o dinheiro das vítimas. Ramona era a chefe da quadrilha.

De acordo com o delegado Jeff Mac Donald mais vítimas devem aparecer após a divulgação do caso. Quem reconhecer as integrantes do grupo deve se dirigir até o 6 DIP, na zona Norte.ica.com

fonte: acrit