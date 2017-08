Quando e onde ver o eclipse solar de 21 de agosto

MAIS INFORMAÇÕES

Nesta segunda-feira, 21 de agosto, haverá um eclipsesolar que será totalmente visível nos Estados Unidos e parcialmente na América Central, norte da América do Sul e Europa. Os brasileiros desfrutarão de até 40% de escurecimento do disco solar em algumas regiões. As melhores cidades para vê-lo serão Boa Vista, em Roraima, e Macapá, no Amapá, onde durará cerca de duas horas.

O eclipse solar é um fenômeno astronômico em que a lua passa na frente do Sol e deixamos de vê-lo. A diferença em relação ao eclipse solar anular é que no eclipse total a lua cobre completamente o Sol em vez de deixar um anel de fogo ao redor.

O que é um eclipse solar total?

Um eclipse solar é um fenômeno astronômico em que a lua passa em frente ao Sol e, portanto, deixamos de vê-lo. O termo “total” ou “parcial” dependerá de se observamos o eclipse dentro da umbra ou da penumbra (as duas partes da sombra da lua). Se o observarmos dentro da umbra, o eclipse será total. Se o fizermos na penumbra, será parcial.

Como ver o eclipse solar 2017?

O mais importante é não olhar o Sol diretamente sem proteção, pois podemos causar queimaduras graves em nossas retinas. Como a luz ultravioleta continua chegando durante a fase parcial do eclipse, também não devemos contemplar o fenômeno através das nuvens nem refletido na água.

Não devemos confiar e usar óculos de sol, vidro fumê ou radiografias. O único método 100% seguro é observar o eclipse de forma indireta. Por exemplo, usando uma folha de papel na qual é feito um furo e colocada diante do Sol. A imagem do eclipse é então projetada em uma segunda folha, onde podemos apreciar com segurança. Outra opção é através de telescópios que tenham filtros adequados (sem esses filtros, é igualmente perigoso).

Como e onde ver o eclipse solar de 21 de agosto na América?

No continente americano, a visibilidade do eclipse dependerá muito de cada país.

Colômbia

A cidade de Riohacha, em La Guajira, será o melhor lugar do país para ver o eclipse, pois 51% do Sol ficará encoberto. O fenômeno começará às 13h37 (15h37 em Brasília).

Estados Unidos

Os Estados Unidos são o país em que se poderá ver melhor o eclipse. O fenômeno começa às 10h16 (14h16 em Brasília) em Lincoln Beach, Oregon. Dali, sua sombra se deslocará para o leste durante cerca de 90 minutos. Cruzará os estados de Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Geórgia e Carolina do Norte e do Sul.

O eclipse atingirá seu pico em Charleston, Carolina do Sul, às 14h48. O melhor lugar para vê-lo será Cardondale, Illinois, pois ali o Sol será coberto pela lua durante mais tempo: 2 minutos e 41 segundos.

Guatemala

Na Guatemala, cerca de 40% do Sol será coberto com o eclipse solar. O fenômeno começará às 11h35 (14h35 em Brasília) e a duração total do eclipse parcial será de aproximadamente duas horas e meia, terminando às 14h05.

México

Na Cidade do México, o eclipse solar começará às 12h01 (14h01 em Brasília) e terminará às 14h37. O ponto máximo (38% de escuridão) será às 13h20. No norte do país, especialmente em Tijuana e Mexicali, a superfície coberta do Sol será de até 65%, enquanto que no sul apenas 30% do disco solar ficará encoberto. Neste artigo, você pode consultar a que hora poderá vê-lo em cada estado do México.

Peru e Equador

Em ambos os países, a porcentagem de encobrimento do Sol será bastante pequena. No Peru, por exemplo, será de apenas 5% na cidade de Iquitos, enquanto no Equador alcançará 9% na cidade de Nueva Loja, no leste do país.

Porto Rico

Porto Rico terá um espetáculo astronômico que não é visto há quase 20 anos. De acordo com a Sociedade de Astronomia do Caribe, o eclipse começará a partir das 14h (15h em Brasília) e durará até as 17h, sendo o ponto alto às 15h34. O encobrimento será de 80%.

Venezuela

Na Venezuela, será possível apreciar 52,9% de encobrimento na cidade de Caracas, onde o eclipse começará às 14h28 (15h28 em Brasília), alcançará o pico às 15h45 e terminará às 16h52.

Outros países

A NASA realizará uma cobertura exaustiva do eclipse solar de 21 de agosto. Se no seu país não for possível vê-lo de forma total ou parcial, ou se você desejar acompanhá-lo pela Internet, poderá fazê-lo no site do EL PAÍS ou no site oficial da agência espacial.

A que horas o eclipse solar 2017 estará na Espanha?

Na Espanha, o eclipse solar começará por volta das 20h45 (15h45 em Brasília), atingirá o ponto de maior obscuridade às 21h e terminará alguns minutos depois. Dependendo da localização geográfica, podemos encontrar algumas diferenças.

As regiões em que melhor se verá o eclipse são o noroeste peninsular (Galícia, León e Salamanca) e as Ilhas Canárias, onde a Lua encobrirá 30% da superfície do Sol.