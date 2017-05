Quadrilha de Manaus é presa em banco em Boa Vista

Por Tamille Cunha

Com os três suspeitos foram encontrada grande quantia em dinheiro, cartões de saque bancário e uma folha de cheque (Foto: Wenderson de Jesus)

Após receber denúncia anônima, por meio do número 190, uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prendeu, na manhã desta terça-feira, dia 2, três integrantes de uma quadrilha de Manaus (AM), que seria especializada em aplicar o famoso “golpe da baluda”.

Os acusados foram presos em uma agência bancária, no Centro de Boa Vista, quando estariam se preparavam para fazer mais uma vítima. Conforme os policiais que atuaram na prisão dos criminosos, uma testemunha que havia visto a quadrilha aplicando o golpe em outra agência, denunciou anonimamente por meio do 190 informando a placa do carro que os golpistas utilizavam.

A equipe policial informou que os três golpistas já possuem passagem pela polícia por estelionato, furto e roubo em Manaus, e que fazem parte de uma grande quadrilha atuante no estado do Amazonas. Com os três suspeitos foram encontrada grande quantia em dinheiro, cartões de saque bancário e uma folha de cheque.

Eles foram encaminhados junto com o material apreendido, à sede do 1º DP (Distrito de Polícia), onde passaram por procedimentos de praxe e ficaram recolhidos à cela do local aguardando o titular da delegacia para o encaminhamento das medidas cabíveis quanto ao caso. A recomendação da Polícia é que quem tenha sido vítima deste golpe, que procure 1º DP para fazer o reconhecimento.

GOLPE – O “golpe da baluda” é aplicado, utilizando um envelope, contendo várias cédulas falsas de dinheiro ou até mesmo papel comum, sendo que apenas a primeira é verdadeira. O golpista fica em agência bancária, observando o cliente que fizer um saque de grande quantia de dinheiro. A vítima é seguida pelo criminoso, que deixa cair um envelope ao passar por ela, que ao tentar devolver, é convencida de que o golpista tem uma recompensa a entregar-lhe pela ajuda. Ela atraída até um suposto escritório para receber, quando um comparsa do criminoso anuncia o assalto e levam o dinheiro sacado pela vítima. (T.C)