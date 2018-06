PSB ANUNCIA PRÉ-CANDIDATURA DE DAVID ALMEIDA AO GOVERNO DO ESTADO

O PSB oficializa hoje as 17h o Deputado estadual DAVID ALMEIDA como pré-candidato ao cargo majoritário do estado. O local fica na rua Chevalier, numero 08, no Morro da Liberdade. A confirmação da candidatura acontece hoje (07) em Manaus, e deve contar com a presença de centenas de lideranças políticas que apoiarão sua candidatura.

David Almeida escolheu o bairro que lhe deu projeção política para lançar sua candidatura ao governo do estado, neste pleito de 2018. Em meio a uma chuva de incerteza e descrédito político dos “velhos” caciques, David Almeida anuncia o grito de LIBERDADE aos amazonenses, no bairro que tem o nome certo, a sua bandeira de luta.

O pré-candidato do PSB promete resgatar a dignidade, a moralidade e o crédito da política estadual aliando forças, unindo gerações, e mostrando que é possível seguir um “novo” caminho e uma nova história política para cada eleitor do Amazonas. David Almeida, com sua simplicidade trilhada com a força de quem tem boa vontade, surgiu como uma luz que iluminará o Amazonas a partir de agora!