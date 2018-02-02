Provas do processo seletivo da Prefeitura de Humaitá serão no dia 04 de fevereiro

A Prefeitura Municipal de Humaitá realizará as provas do Processo Seletivo nº 001/2017 no próximo domingo 04/02/2017. A prefeitura informa ainda que, devido o grande número de inscrições, as provas serão aplicadas em vários locais diferentes, com início marcado para às 9:00hs, a aplicação e organização das provas são da empresa MULT TASK.
A relação completa dos candidatos inscritos, com a confirmação, o número de inscrição, e a unidade escolar em que cada um fará sua prova, estão RELACIONADOS logo abaixo.
O candidato deverá comparecer ao local de realização das Provas, com no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, portando documento de identidade original, comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto nº02 e borracha macia.
Confira abaixo os locais de provas:
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011503
|ABRAAO DE CARVALHO NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010966
|ADEANE CAMPOS FLORESTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010229
|ADEILTON ASSUNÇAO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010590
|ADILENE TOMAZ DA MOTA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010797
|ADILSON VASCONCELOS DE SOUZA PIMENTEL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010946
|ADMILSON LIMA DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010899
|ADONIZEDEK PEREIRA DE ASSUNÇÃO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011490
|ADRIANA BATISTA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011728
|ADRIANA BELEZA DE CASTRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011763
|ADRIANA CRISTINA BRAGA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010630
|ADRIANA DE JESUS BARROSO PASSOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006698
|ADRIANA LOBATO DUARTE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006926
|ADRIANA MACIEL CAMPOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010123
|ADRIANA MESSIAS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0006750
|ADRIANA PATRICIA LOPES BARROS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011477
|ADRIANA PIRES DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010163
|ADRIANE BRISSOW SCHUTZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006931
|ADRIANE DA COSTA TRINDADE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010759
|ADRIANO AGUIAR BATALHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011163
|ADRIANO BAIA DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011052
|ADRIANO DA SILVA AMORIM
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011908
|ADRIANO GIL SANTOS CAMPOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011923
|ADRIANO MARTINS BARROS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010914
|ADRIANO TORRES LEAO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011005
|ADRIEL MAGALHAES BENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010032
|ADRIELLE GAMA DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010356
|ADRIENE FRANCO LEÃO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0006242
|ADRIENE OLIVEIRA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0006732
|ADWILSON LEAO DA CHAGA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011439
|ÁGATTA EMANUELLI RIBEIRO DE BARROS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010213
|AGRIS TALINY VASCONCELOS SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011765
|ÁGUIDA NUNES SOARES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006499
|ALAN RODRIGUES DELARA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010067
|ALANA PRESTES LEÃO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011192
|ALAOR JOSE BARBOSA SOBRINHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010435
|ALBERTO LEITE LOBO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011552
|ALBINO VITOR DE ARAÚJO NETO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011673
|ALCICLEIA DOS SANTOS BATISTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010535
|ALCICLEIA SIQUEIRA CORREA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011849
|ALCIELI CAMPOS FLORESTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011484
|ALCILENE BRAGA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010576
|ALCIMAR APARECIDA SCOTA DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011429
|ALCIMARA DOS SANTOS CARNEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006447
|ALCIMARA RAMOS MAURICIO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010044
|ALCINEI SOUZA E SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011750
|ALDELANI SILVA FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010766
|ALDEMIR PASSOS DAS NEVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010392
|ALEF DA SILVA CASTRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011791
|ALEF ROCHA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011557
|ALENIR OLIVEIRA AZEVEDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010454
|ALESON DE SOUZA PACHECO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011377
|ALESSANDRA DA SILVA ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011050
|ALESSANDRA DIAHUI
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011177
|ALESSANDRO DA SILVA VASCONCELOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011590
|ALESSANDTA DE SOUZA DUARTE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010654
|ALESSI MARQUES DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011659
|ALEX FIGUEIREDO DE ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010967
|ALEX MACEDO DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011635
|ALEXANDRE ALMEIDA FRANÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011711
|ALEXANDRE DA SILVA BENTES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011531
|ALEXANDRE SILVA NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010221
|ALEXANDRE SOARES MOURA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011224
|ALEXSANDER LOPES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010358
|ALEXSANDRA GOMES DE ARAUJO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006452
|ALEXSANDRA MORAES NEVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011354
|ALEXSANDRO DA SILVA PINHEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010021
|ALEXSANDRO SOARES MOURA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010419
|ALFREDO ANCIEL DA SILVA GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010446
|ALICE DA SILVA FALCÃO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006264
|ALIELSSON DE SOUZA XIMENES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0006246
|ALINE APARECIDA MARTINS BATISTA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010931
|ALINE CAROLINA MENEZES DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010778
|ALINE CONCEIÇAO RELVAS ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006678
|ALINE DE SOUZA ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011333
|ALINE MARTINS DA CRUZ
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011489
|ALINE NOGUEIRA GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011070
|ALINE RAYERE AZEVEDO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010061
|ALIS DUARTE DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011134
|ALISON LOPES DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006706
|ALISON ROCHA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011609
|ALISSON MORAES DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006465
|ALMIR JOSE DE SOUZA GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010555
|ALZIENE DE SOUZA OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010300
|ALZIMAR SANTOS DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011340
|ALZIRENE CARVALHO DENIZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011839
|AMADEU RABELO DESMARET FILHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010250
|AMANDA PIMENTEL UMBURANA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011588
|AMANDANASCIMENTO DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011831
|AMÓS FRANÇA DE MENEZES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010183
|ANA CARVALHO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011315
|ANA BEATRIZ SOUZA NEVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010251
|ANA CAMILA SALLES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011287
|ANA CAROLINE DA ROCHA BENICIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010254
|ANA CAROLINE SALLES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010310
|ANA CAROLINY APARECIDA COUTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011719
|ANA CLÁUDIA BRITO PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011927
|ANA CLAUDIA CAMPOS DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006914
|ANA CLAUDIA MOREIRA PINHEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010677
|ANA CLEIDE LIMA SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011462
|ANA ELEM FREIRE DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010071
|ANA LUCIA DE SOUZA PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010476
|ANA MANUELA BRAZ DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011418
|ANA MARIA LACERDA DE FIGUEREDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010573
|ANA NUBIA FEITOSA DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011758
|ANA PAULA MORAES MENDONÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006296
|ANA PAULA PINTO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0010929
|ANA PAULA ZANEZI DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011814
|ANA VANESSA PIRES MARQUES TOMASI
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006768
|ANACLETA LIMA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011690
|ANANDA CELESTINO CORREA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011810
|ANDERSON DA SILVA LIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 1
|0011006
|ANDERSON GABRIEL MATOS MAIA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0006233
|ANDERSON HENRIQUE AGUIAR SERRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010730
|ANDERSON PINHEIRO RIBEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010317
|ANDERSON PINTO DE CASTRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006703
|ANDERSON ROCHA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006708
|ANDERSON VALENTIM RIOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011720
|ANDREIA CAETANO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010248
|ANDREIA FERNANDES NUNES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010708
|ANDREIA PINTO CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010577
|ANDREIA SOUZA DE OLIVEIRA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006450
|ANDREIA TRINDADE FIGUEIREDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010473
|ANDREIO SOUZA DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011068
|ANDREW GUSTAVO AZEVEDO SIQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011888
|ANDREW OLIVEIRA LEITE DE JESUS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006540
|ANDREY DOS SANTOS BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010333
|ANDREZA NASCIMENTO LACERDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011586
|ANDREZA NUNES PINTO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010643
|ANDRIA ALMEIDA FERREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011604
|ANDRIELE AGUIAR DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010273
|ANE CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006607
|ANES DE CASSIA GOIS DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010740
|ANGELA MARIA DE FREITAS LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010323
|ANGELA PEREIRA GOMES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006542
|ANGELICA COUTINHO VEBERI
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011907
|ANGELINA SOARES LEITE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010625
|ANILTON SILVA SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010309
|ANTÔNIA CEMONICA OLIVEIRA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010734
|ANTÔNIA ELIANE VINHORQUE NOGUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010451
|ANTÔNIA MALVEIRA BARROS FILHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006760
|ANTONIA MILEIDE DE SOUZA ARAUJO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011824
|ANTONIA MIRANDA DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006277
|ANTONIO ARLEN DE OLIVEIRA LEAL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0006300
|ANTONIO CACIANO PINTO DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011564
|ANTONIO DE MESQUITA RIBEIRO JUNIOR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010190
|ANTONIO DELMO ASSUNÇÃO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010553
|ANTONIO FERNANDO CRUZ MENDONÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010296
|ANTONIO GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010247
|ANTONIO JOSE FERREIRA PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010243
|ANTONIO JUNIOR MENDONÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010521
|ANTONIO KENISON LEÃO DE ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011109
|ANTONIO NAZEMIR ROSAS DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010322
|ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ NETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010919
|ANTONIO ROBERTO DE CARVALHO GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011090
|ANTONIO VITOR DO NASCIMENTO PAIVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010143
|APARECIDA CHAGA DA FONSECA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010182
|APOLIANA VIANA MOTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0006212
|ARIENE DA SILVA TRINDADE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006973
|ARILSON PEREIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010407
|ARINELSON PEREIRA DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0006537
|ARLEN AUGUSTO MARINHO SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010045
|ARLESON DE OLIVEIRA ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006858
|ARLEY LEITE LOBO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010728
|ARLLEY JUNIOR LEÃO DE ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010104
|ARRENA FREIRE DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006854
|ARTHUR VICTOR LIMA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011876
|ARTUR JUNIOR VINHORK NOGUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011844
|ATEILDE COSTA CARDOSO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0006758
|AUGUSTA HELENA FREIRE RIÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010153
|AUXILIADORA DOS SANTOS DAMAZIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010818
|AZARIAS AZEVEDO AGUIAR
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011863
|BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010570
|BEATRIZ CUNHA DE AGUIAR
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010205
|BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011692
|BEATRIZ NASCIMENTO CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010432
|BEATRIZ SOARES DE AGUIAR
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011547
|BENEDITO GENLSON NUNES TEIXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011463
|BIANCA DE FATIMA MARQUES ROCHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010854
|BIANCA DOS SANTOS PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011347
|BRENDO DA SILVA NEVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010789
|BRUNA MICHELI DE FIGUEIREDO MEDINA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011301
|BRUNA RAYSSA BATISTA DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006922
|BRUNA SILVA SOARES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010886
|CAIQUE SOARES ROSAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011069
|CAMILA ANDREIA COSTA DE PAULA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011901
|CAMILA BARRETO DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010034
|CAMILA BARROSO DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010269
|CARLA FERNANDES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011043
|CARLA GIORDANA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011049
|CARLA MORAES DO NASCIMENTO BEZERRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010023
|CARLA PRISCILA TORRES ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010279
|CARLA ROBERTA FARIAS ALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011610
|CARLOS ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006570
|CARLOS ANDRÉ PEREIRA FÉLIX
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006543
|CARLOS MORAES DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010410
|CARLOS WELLINGTON FERREIRA MARQUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011247
|CARMEM CÉLIA PINTO OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010982
|CAROLAINE NASCIMENTO DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011835
|CAROLINE DE SOUZA BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010094
|CAROLINE SILVA DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010449
|CÁSSIA HELENA DA SILVA NUNES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011459
|CASSIANA FREIRE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006675
|CATIANE PINTO DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010230
|CÉLIA NOGUEIRA DAMÁSIO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010068
|CELIA VERISSIMO DE JESUS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010052
|CELIO CLEBER DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006299
|CÉLIO ROBERTO SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010197
|CHARLENE MOREIRA SIQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010906
|CHEILA DA SILVA SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010581
|CHERLANDO BATISTA RIBEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010179
|CHIRLEN CHAVES TORRES DE BRITO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010993
|CHRISNER SOARES RAMOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006577
|CHRYSLANE LIMA DAMAZIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010804
|CIDIELE BILHAR E SOUSA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006216
|CLAUDENIR RAMOS DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010328
|CLAUDETE NASCIMENTO SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006795
|CLAUDETE PRESTES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010847
|CLAUDIA DOS SANTOS DA ROCHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011804
|CLAUDIA FERNANDA CARDOSO ROMANO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0011924
|CLAUDIA RAIMUNDA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006462
|CLAUDILANE RAMOS DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010550
|CLAUDINEIA PESSOA MENDONÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010112
|CLEBSON FERNANDO GARCIA ROSAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011375
|CLEDSON BARROSO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006944
|CLEI REGINA DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010306
|CLEIA CARVALHO MARQUES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010657
|CLÉIA DE LIMA MORAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006885
|CLEICIANE NASCIMENTO MARQUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010579
|CLEICIVANIA DOS SANTOS TEIXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006507
|CLEIDE GUERREIRO DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011009
|CLEIDIANE BENTES FERREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010666
|CLEIDIANE BRAGADO DE ARAÚJO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011303
|CLEIDINEIA BELEZA DE MELO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010562
|CLEIDOMAR OLIVEIRA BRASIL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0011890
|CLEIMILTON BELEZA DE MELO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006805
|CLEITON MOLINA BENITES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0006603
|CLEITON OLIVEIRA DE SA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010142
|CLEMILDA DA SILVA LOPES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010651
|CLEOMAR LOBATO DA CRUZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010381
|CLEUCIANO SOUZA PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0011706
|CLEUDIMAR NASCIMENTO DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0011917
|CLEUDINA LOPES CORREA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011645
|CLEUMICEIA LOPES CORREA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010107
|CLEUTO BELEZA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011169
|CLEVESON DIEGO GOMES BRAZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 2
|0010893
|CLEYTON HENRIQUE MACIEL SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006306
|CLÍCIA PALHETA FRANÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010040
|CLICIANE DA SILVA COSTA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0006951
|CONCEIÇÃO PAIVA GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011004
|CONCEIÇAO PEREIRA LOPES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010127
|CRISTIANE ADÃO MARTINS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011694
|CRISTIANE CARVALHO GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010520
|CRISTIANE DA SILVA AMBRÓZIO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006648
|CRISTIANE DA SILVA LOBO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0011258
|CRISTIANE PEREIRA LOPES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010531
|CRISTIANE PEREIRA UMBELINO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010742
|CRISTIANE SODRE DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011161
|CRISTIANO BAIA DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010748
|CRISTINA CORREIA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011744
|CRISTINA ONIS PESSOA LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006580
|CRISTIOLINO FONSECA DO NASCIMENTO FILHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011342
|DAELE SOUZA PRESTES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006182
|DAIANA DE LIMA MOTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011277
|DAIANA OLIVEIRA CORRÃªA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006773
|DAIANE FISCHER DE MORAES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010478
|DAIANE FRANCA NOGUEIRA PASSOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010849
|DAIANE MOREIRA BARRETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006337
|DAIANE SANTANA DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010837
|DAIANY MORAES DE PAULA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006663
|DAINA CARVALHO DE MORAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010635
|DALVA SILVA SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011675
|DALVANE DAMASCENO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011773
|DALVANI CARVALHO LACERDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010829
|DALYSSON DA SILVA PANTOJA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011221
|DAMIANA SOUZA DA CRUZ SANTIAGO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011905
|DANDARA CORREA BARRETO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011501
|DANIEL CAMILO SENA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011179
|DANIEL COSTA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011481
|DANIEL DA SILVA ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011112
|DANIEL SILVA MEDEIROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006774
|DANIELA FISCHER DE MORAES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006677
|DANIELA SPECHET
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011732
|DANIELE AQUINO DA SILBA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010532
|DANIELE DA SILVA PERPETUO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011633
|DANIELE GOMES SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011627
|DANIELE MORAIS DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006704
|DANIELE VIEIRA LEITAO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011396
|DANIELLE CARVALHO PEREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011553
|DANILO PAULINO PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0010013
|DARFINI DE ALMEIDA LOBATO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0006743
|DARLENE BRASIL DESMAREST
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010978
|DARLING LIMA ALECRIM
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006585
|DAVI ALECRIM LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010525
|DAVID COUTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011616
|DAVIDSON ALMEIDA DE GOIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010872
|DAYANA SOUZA DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010754
|DAYANE VIDOVIX DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011185
|DAYANNY MARCOLINO DIAS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010722
|DEBORA SILVA BRISSOW
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011079
|DEBORAH BRAGA NOGUEIRA NETA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006486
|DEIDIANE DE OLIVVEIRA ARAÚJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010265
|DEIVERSON GOMES ESTEVAO DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011783
|DEIVIDE SOUSA FREITAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006317
|DEIVISON FRANÇA MORAIS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010830
|DEIVYSON CHARLEN DA SILVA GOUVEA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0006864
|DEIZILANE WALTIER DE LEÃO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0011703
|DELAIDE RIBEIRO DA CRUZ
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 5
|0010046
|DELCELY BENIGNO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006157
|DELISMAR GOMES NOGUEIRA ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011319
|DELZINEI GOMES COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006649
|DENILSON DA SILVA MAIA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010784
|DENILSON DE OLIVEIRA CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0006237
|DENILSON GOMES DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010379
|DENISE DA LUZ SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006640
|DENISE DA SILVA MAIA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011331
|DENISSON RAMOS DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010324
|DEUZIANE PEREIRA GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006672
|DEYVID NOZA DE AGUIAR
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006715
|DHEISIANE CORRÊA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0010955
|DHEYSE DA CRUZ LOPES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011248
|DIANA FILHO CARDOSO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010485
|DIANA SOARES DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011770
|DIANDRA TORRIANI TEXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006500
|DIEGO MARQUES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010688
|DIELLEN THAYLA TORRIANI DIEDRICH
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010468
|DIENIFER BARBOZA GONCALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006616
|DIOGO FERREIRA SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011551
|DJAIR DEL CASTILHO MENDES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011007
|DOMIGO SAVIO MESSIAS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010575
|DOMINGAS DOSSANTOS TEIXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010889
|DOMINGAS SANTANA BATISTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011393
|DOMINGOS FEITOSA CARRIL
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006437
|DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006970
|DOMINGOS SÁVIO SIQUEIRA BELEZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011144
|DORALICE NAVECA DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010026
|DORIMAR DA SILVA PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011737
|DOUGLAS CHAGAS CONRADO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011316
|DOUGLAS MONTEIRO OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011661
|DOUGLAS RENE PEREIRA GALVAO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010457
|DUCICLEI MARTINS DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006728
|DURVIRGE MARGARIDA CRUZ
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011432
|EDCARLOS CORDEIRO D AGUIAR
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010284
|EDÊNIA MARIA ANZILIERO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010245
|EDIANE FERREIRA LOPES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011498
|EDICLEIA ALVES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011628
|EDILEUZA MACIEL GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006781
|EDILZA CARVALHO DINIZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011752
|EDIMAR COSTA DA CRUZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011582
|EDIMILDO PRESTES DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006891
|EDINALDA FURTADO MOREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010431
|EDINALVA ARAUJO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010042
|EDINEI SOUZA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006969
|EDINEIA DE MORAES MENEZES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006669
|EDINEIA FERREIRA BELO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010569
|EDIVALDO RIBEIRO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006535
|EDIVANE PASSOS LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010859
|EDIVINO LEITE DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011549
|EDMILSON PEREIRA FREIRE FILHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011855
|EDNA LOURENÇO DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011875
|EDNA DE ALMEIDA NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011044
|EDNEI FERREIRA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011881
|EDSON MONTEIRO DAROCHA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010645
|EDSON NOGUEIRA SIQUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011896
|EDUARDA CÁSSIA AQUINO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006280
|EDUARDA LAUANA DE SOUZA PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011100
|EDUARDA LUISE DE OLIVEIRA MACIEL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010840
|EDUARDA RIBEIRO PASSOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011228
|EDUARDO DE SOUZA BRITO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010331
|EDUARDO MELO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006899
|EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0006551
|EDVAN DA SILVA SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006156
|EDVANDERSON PEREIRA DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011328
|ELAINE CRISTINA SOUSA FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011898
|ELAINE PRESTES COUTINHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0011010
|ELAINE VAZ SOUSA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010210
|ELANE ALVES DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011709
|ELCIMARA QUEIROZ DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011654
|ELCIVANIA NASCIMENTO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006532
|ELEN CRISTINA VIEIRA RODRIGUES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010077
|ELENE VIEIRA DE ANDRADE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010171
|ELENICE DA SILVA DAMACENO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006362
|ELESSANDRA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011537
|ELI FERRAS DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006838
|ELIALDO FERRAZ LOPES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010320
|ELIANA ALBUQUERQUE DOS REIS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010601
|ELIANA MORAIS DA FONSECA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011408
|ELIANA PRESTES BRITO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006575
|ELIANA RODRIGUES DIAS ALECRIM
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011390
|ELIANDRE FRANCA FEIROZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011058
|ELIANE GONSALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010293
|ELIANE OLIVEIRA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010225
|ELIANE TOME SERVALHE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010875
|ELIAQUIM MARQUES BRITO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010976
|ELIAS AQUILES DE MEDEIROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 3
|0010193
|ELIAS MONTEIRO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010332
|ELIAS VIEIRA AQUINO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011857
|ELIAS WESLEY FERREIRA NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010434
|ELIENE DE SOUZA ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006865
|ELIENE DOS SANTOS DAMACENO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0011541
|ELIETE DOS SANTOS CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006639
|ELILA DELGADO DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006627
|ELILANE ALVES CAMPOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010290
|ELINEI DO NASCIMENTO SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011160
|ELINO DOS SANTOS FRANCO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011274
|ELIONAI DE ANDRADE LEITE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011749
|ELISANGELA CHAVES TORRES DE BRITO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010429
|ELISANGELA LINHARES DE MESQUITA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006921
|ELISÂNGELA RIBEIRO DUARTE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010137
|ELISETE TERESINHA FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010208
|ELISMARA DA SILVA NASCIMENTO DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011539
|ELISON TEIXEIRA DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011424
|ELISSANDRA ACACIO DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011289
|ELISVANIA PEREIRA FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0011632
|ELIUDO MACHADO DA CRUZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006388
|ELIZABETH DA SILVA LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010663
|ELIZANGELA ANDRADE DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010709
|ELIZANGELA BELEZA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010877
|ELIZANGILA GIL BATISTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011431
|ELIZEU AZEVEDO UMBELINO DE FRANÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006660
|ELKE TATIANA PINTO DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010295
|ELLEN BARBARA FIGUEIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011652
|ELOISA LIMA DA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011121
|ELQUERES FERNANDES CAITANO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011452
|ELSON LIMA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010016
|ELTON ROSAS COUTINHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011435
|ELZINEIA SILVA DA COSTA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006613
|EMERSON DE SA MENDONCA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006857
|EMERSON PEREIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011702
|EMMANUEL RIVAIL RIBEIRO DE BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010888
|ENIQUETILLIS MAIANE BARBOSA DE PAULA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010995
|EPITACIO GLEIFE CHAVES LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011634
|ERDINANDES CARVALHO FURTADO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010070
|ERICK GUSTAVO DA COSTA MELO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011332
|ERIK DA SILVA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006560
|ERVELIN MARQUES NEVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011371
|ESEQUIEL VICENTE DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010397
|ESLE GOMES NOGUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011784
|ESTELA CAMPOSCOUTINHO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0010130
|ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0006645
|ESTER NOGUEIRA LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0006837
|ESTER SOARES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011089
|ESTEVAO DE OLIVEIRA FERNANDES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010650
|EUDE ROSAS MOREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010115
|EUKA MARCIA PINTO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0011178
|EULESSON DA SILVA ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011261
|EUNICE DE SOUZA MELO DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011111
|EUNICE SANTANA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011175
|EUZAINE DALETH PEREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011395
|EUZIANE CAMPOS ALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010031
|EUZILANE MARIA CAETANO DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010724
|EVAIR DA SILVA LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011364
|EVANDRO CARVALHO DINIZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006714
|EVANDRO DOS SANTOS SANTIAGO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011818
|EVANILDA BRITO DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011897
|EVANILDO SOUZA MEDEIROS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011883
|EVERTON AQUINO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011545
|EVERTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006619
|EZAUL GARCIA BELEZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006566
|EZEQUIEL DE SOUZA ZACARIAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010075
|FABIANA CRISTINA GALDINO MARQUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010961
|FABIANA DA LUZ SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010189
|FABIANA MARCIONÍLIO MARQUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010090
|FABIANA SALES FARIAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011691
|FABIANA XIMENES HOLANDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010925
|FABIANE DO NASCIMENTO LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010874
|FABIANE MOTA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010876
|FABIANO FRANCISCO MOTA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006548
|FABIO CRISTIANO FERREIRA PERES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010987
|FÁBIO DA LUZ SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011685
|FÁBIO GOMES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0006843
|FABIULA SALES FARIAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010274
|FABRICIO ALVES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010948
|FABRICIO HOFFMANN DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010054
|FABRINE FERREIRA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010782
|FABYELE COSTA DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006871
|FAGNER CAMILO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010915
|FANOEL FELIPE LIMA DOS PASSOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006461
|FELIPE DA SILVA RAMOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010082
|FELIPE DE SOUZA TAVARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006895
|FELIPE FERREIRA DE AZEVEDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0010807
|FELIPE LAGE RIBEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011811
|FELIPE LENON DA COSTA LEITE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011162
|FELIPE MIRANDA SIQUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011467
|FERNANDA CAMILA CARDOSO SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010113
|FERNANDA COSTA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010620
|FERNANDA CRISTINA MENEZES DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006477
|FERNANDA DE ALMEIDA VIEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0006709
|FERNANDA DO NASCIMENTO FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011593
|FERNANDO PEREIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 4
|0011013
|FLAVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010335
|FLÁVIO OLIVEIRA VIEGA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010239
|FLAVIO ROSSOW SCHNEIDER
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010504
|FRANCIANE FERREIRA MACIEL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006778
|FRANCIANE REBELO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010938
|FRANCIELE FIGUEIREDO CANOE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011664
|FRANCILENE RODRIGUES SANTOS TORRES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010173
|FRANCIMAR ROCHA ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011225
|FRANCISCA FERREIRA DA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011128
|FRANCISCA GLEISINARIA DE LIMA MELO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010009
|FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010266
|FRANCISCA ROSAS DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011713
|FRANCISCA SANTANA ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011688
|FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA NETO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010385
|FRANCISCO JUNIOR FERREIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011643
|FRANCISCO JÚNIOR SILVA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006742
|FRANCISCO LOPES DE ARAÚJO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010395
|FRANCISCO MARCOS PAES DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011576
|FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006327
|FRANCISCO ROSIMAURO DA FONSECA SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011188
|FRANCISCO UELITON DE FARIAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006489
|FRANCISCO WILLE MARKET DE MEDEIROS ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010160
|FRANCISMORES BRITO DE ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011209
|FRANCIVALDA IZE UMBELINO DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010968
|FRANCSCO LIMA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006383
|FRANKLIN DOS SANTOS BARBOSA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011556
|FRANRAELE FIGUEREIDO CANOE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010445
|GABRIEL BELEZA ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011311
|GABRIEL NOGUEIRA DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010340
|GABRIEL SODRE LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010522
|GABRIELA MARIA SANTOS DE FREITAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011499
|GABRIELE BATISTA DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006686
|GABRIELLE CRUZ DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010686
|GABRIELLE NOGUEIRA DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011337
|GEANE DOS SANTOS NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011785
|GEANO WILLIAM DA FONSECA LOBO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006968
|GEICIELE BRAGA MARINHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006739
|GEISA NADINE BRITO DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006767
|GEISE RIÇA SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011410
|GEISE SOUZA DA CONCEICAO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011324
|GEISEANE OLIVEIRA DOS PRAZERES SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006587
|GEISIELE SENA LISBOA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010848
|GEIZA ANDRADE DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006276
|GEIZEN CAREM PASSOS AGUIAR
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010950
|GELCIANE BARCELAR FERNANDES LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011655
|GELCIMARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010348
|GEMIMA MONTEIRO COLARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010069
|GEMINIANA SOARES LOPES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 9
|0006544
|GENNY SILVA DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011494
|GENO VIEIRA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006664
|GEOVANA GUADY CELESTINO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011817
|GERISVAN BARBOSA RIBEIRO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006792
|GERLANE DOS SANTOS RAMOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010631
|GESINEIDE ALVES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010744
|GESSIANE XAVIER TEIXEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011731
|GESSIVAN DE AZEVEDO BARBOSA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011276
|GEZIVALDO MALTA TAVARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010156
|GILARNE FARIAS DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006696
|GILMAR MALLMANN GUSTMANN
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010957
|GILMAR PEREIRA SIQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010444
|GIOVANA NASCIMENTO MARQUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006408
|GIOVANE ALVES LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010025
|GIRLANE DENIZ GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011345
|GIRLENE DINIZ GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011646
|GISELE COSTA OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006262
|GLEICE DA SILVA ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010117
|GLEICIANE MEIRE DA SILVA MESSIAS SHOCKNESS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011372
|GLEICIANE RIBEIRO SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010607
|GLEYCIANE DA SILVA BELFORT
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011215
|GRACIELA CRISTINA MELO GUIMARAES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011407
|GRACIETE ALMEIDA MORAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010614
|GRACINAIRA DHEYZZYNAIRA MOAMA MORAES FERREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010996
|GRAZIELE GOMES ARAUJO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0006508
|GRETE GUERREIRO DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011139
|GUILHERME RODRIGUES FARIAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011738
|HAMENON ALVES DA CRUZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010073
|HARLEY DA CRUZ CANDIDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010108
|HEBERT CARLOS UMBELINO GUIMARÃES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010191
|HEID CAREN NOGUEIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011312
|HEITOR JHEYNNESON SARMENTO MAIA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006719
|HELANE LEÃO DA CHAGA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0006859
|HELEN KELLER BITENCOURT GOMES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006721
|HELENE LEÃO DA CHAGA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010608
|HELIA CRUZ DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011879
|HELIANA VIEIRA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011698
|HELIO AVELINO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006503
|HELIO RODRIGUES DIAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006916
|HELIZOMAR FELIX DE SENA SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011235
|HELOÍSA SOUZA DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006867
|HENNIO DE SOUSA MENDOÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006368
|HERING SAYONARA MIRANDA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010675
|HERVECILENE SOUZA ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010318
|HIANAELA COUTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010882
|HIGINO DE SOUZA PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006784
|HOZIETE FERRAZ LOPES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010691
|HUDSON CAIO SOUZA LAGES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011778
|HUELITON GOMES DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0011920
|HUMBERTO RODRIGUES DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006825
|IAGO HENRIQUE PEREIRA LEITÃO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0010219
|IAN ALEX VILQUENS DO CARMO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006457
|IAN FERNANDES MACIEL DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 5
|0006975
|IDA ELAINE PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010459
|IDELFONSO ANTONIO DA SILVA TELES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010566
|ILAN PRESTES DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006707
|ILCILENE LIMA DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006571
|ILDOMAR MIRANDA CHAVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006753
|INGRID DE SOUZA OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011572
|INGRID DO NASCIMENTO DAGUETTI
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011756
|INGRID OLIVEIRA AZEVEDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011868
|INGRIHID CRISTINA SILVA TAPAJÓS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010710
|IOLANE MORAES DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006583
|IOMAR ROCHA CASTRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010984
|IONE DA SILVA OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011830
|IRANI PRESTES MENDONÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011207
|IRISNÉIA FERREIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010649
|IRLEM CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011909
|ISAAC FERREIRA CIRILO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010741
|ISAAC FERREIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010779
|ISAAC RODRIGUES KIL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010975
|ISABEL OLYMPIA PANTOJA VASCONCELOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006346
|ISABELLE RELVA GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010819
|ISAIAS ALVES DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011612
|ISAU DE JESUS ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010683
|ISRAELLE NOGUEIRA DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010670
|ITALO MENEZES REGO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006410
|ÍTALO SILVA DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010495
|IVAN MACIEL DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011841
|IVANETE DA SILVA FARIAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011250
|IVANETE DOS SANTOS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011550
|IVANEZA SOUZA LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010228
|IVANILDA DIAS PAUFERRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010019
|IVO MARQUES DE FIGUEIREDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011544
|IZABEL NUNES PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006735
|IZAMARA DE MORAES MELO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011191
|IZANA DE MORAES MELO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010517
|JACIARA RIBEIRO E SILVA CUNHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006349
|JACIMAR DA SILVA MARMENTINI
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010580
|JACIRA SOUZA DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006350
|JACIRENE SANTOS SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011254
|JACKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011029
|JACRISLANE DINIZ PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010460
|JADNA TRINDADE LEÃO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011482
|JADYLENE ABADIAS MACHADO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010911
|JAILSON DAMASCENO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006972
|JAINE DE SOUZA OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010599
|JAIRO DINIS DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010865
|JAIRO TRINDADE LEÃO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011820
|JAKSON DOUGLAS MONTEIRO COSTA TICO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011666
|JANAINA DA COSTA OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006712
|JANAINA EVADT DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006439
|JANAÍNA MIRANDA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011217
|JANAINA POSTIGO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010484
|JANDERSON BRAGADO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006790
|JANDILSON NEVES DE CASTRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011910
|JANDIRA BACHES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006794
|JANDRA MARIA NUNES DE CASTRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011330
|JANETE BACHES FERRÁS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006720
|JANIELE EVELLY FREITAS RAMOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006573
|JANIELI CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006606
|JANIMARA NOGUEIRA BRASIL
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006632
|JANIS CLEIDE DOS SANTOS COSME
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011091
|JANNI LOPES CAVALCANTE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011267
|JAQUELAINE OLIVEIRA BELEZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011649
|JAQUELINA DA SILVA PINHEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011822
|JAQUELINE BELEM DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011796
|JAQUELINE MENDONCA AZEVEDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006433
|JAQUELINE MORAES DOS SANTOAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011051
|JAQUELINE RAMOS AZEVEDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010346
|JAQUELINE REGINA MARTINS DE MENDONÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0006326
|JAQUELINE TORRES DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010989
|JECIANA SILVA DE ABREU
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010556
|JECIANE CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010095
|JEFERSON QUEIROZ SIQUEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011845
|JEFFERSON DE LIMA GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010970
|JEFFERSON MARCOLINO DIAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011334
|JEFFERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010640
|JEICILANE PINTO FIGUEREDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 5
|0010855
|JEIZE SOUZA AZEVEDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011206
|JELITON IZE UMBELINO DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011164
|JELUCIA GOMES BRAZ
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011886
|JESSICA ALVES FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011893
|JÉSSICA CAROLINE OLIVEIRA LEITE DE JESUS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006298
|JESSICA DOS SANTOS DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010008
|JÉSSICA JORGE SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011127
|JÉSSICA MOURA CAMPOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011158
|JÉSSICA NASCIMENTO ROSIO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010707
|JÉSSICA RAMOS MENDONÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0011208
|JESSICA SANTOS SEIXAS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010949
|JHONATAN PEREIRA ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006426
|JHONES RODRIGUES DA CRUZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011360
|JHONIS FIDELES MENDONÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006656
|JHONNY WILLIANS JUNIOR PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006442
|JINNEFER MAYRA DA LUZ DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011710
|JOANA DARCK LEMOS RODRIGUES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 2
|0010140
|JOANA FIRMINO CEQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011115
|JOANA KEILA DA SILVA GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006314
|JOANTHAN GOMES DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006693
|JOAO BOSCO MAIA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011294
|JOÃO BOSCO POSO MENDES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010685
|JOÃO CARLOS COSTA ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010803
|JOÃO CARLOS GOMES RAMOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0011729
|JOÃO DAS DORES FERREIRA FILHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010039
|JOAO FERREIRA MENDONÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006235
|JOAO FRANCISCO SERRA RODRIGUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006787
|JOÃO GAMA BITENCOURT
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010394
|JOÃO MANOEL ALVES BENICIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006481
|JOÃO NOGUEIRA BRASIL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010271
|JOAO PAULO MACIEL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006292
|JOAQUIM COSTA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0006247
|JOCELI RODRIGUES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 6
|0010475
|JOCILENE MALTA DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011708
|JOEL DE ARAUJO LEMOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006263
|JOEL GUERREIRO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011118
|JOELMA LIMA DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010539
|JOELMA OLIVEIRA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011194
|JOELMA RODRIGUES FONSECA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006840
|JOIANE REGO LEITE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011448
|JOICE ALVES DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011270
|JOICE DOS SANTOS AZEVEDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010857
|JOICE KARINE MORAES BEZERRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010337
|JOICE RODRIGUES DE MENEZES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006911
|JOICYMARA DE SENA SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010011
|JOISE DE SOUZA FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010870
|JONATHAN JUAN AMORIM DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011346
|JONGUES TRINDADE PRATA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010926
|JORDANIA SOUZA DE VAZEVEDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006576
|JORGE ANTONIO FREIRE RIÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011671
|JORGE CARVALHO VEIGA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011827
|JORGE DIAS FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010424
|JORGE OLEGÁRIO MARTINS DE MENDONÇA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011232
|JORICA PINTO COELHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006622
|JOSE ANDERSON MORAES QUINDERE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006642
|JOSE ANNE RONE MORAIS QUENDERE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010133
|JOSE ANTONIO BREVES PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010603
|JOSE ANTONIO MARTINS NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010217
|JOSE AUGUSTO GOZ DE MENEZES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011381
|JOSÉ BATISTA SILVA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011707
|JOSE CARLOS ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010312
|JOSÉ CARLOS MORAES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006287
|JOSE CRUZ DE MORAIS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011430
|JOSÉ EDUARDO PINTO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010658
|JOSE FERNANDO DOS PRAZERES NEVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011607
|JOSÉ JUNIOR LIMA CORREA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011851
|JOSÈ KLEUDER BRAGADO SANTIAGO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011174
|JOSE LEONARDO DOS PRAZERES NEVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011829
|JOSE PAULO CAMPOS DE AVILA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006529
|JOSÉ RAUL NOGUEIRA LOPES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006590
|JOSE RIBAMAR DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006625
|JOSE SENA CORREA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011256
|JOSE TEIXEIRA NETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010097
|JOSÉ VALCIMAR DE MENDONÇA FREIRE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006605
|JOSÉ WILLIAN SILVA PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011212
|JOSEANE SOARES RODRIGUES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0006536
|JOSEANE UMBELINO SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011065
|JOSELI SOARES PRESTES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0010792
|JOSEMAR FERREIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006273
|JOSEMIR DA SILVA OLEGARIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011460
|JOSIANI LUCAS MARTINS ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011231
|JOSIANNE RODRIGUES NÓIA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0006608
|JOSIELE MAIA HEMETERIO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011124
|JOSIENE FRANCO LEÃO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006170
|JOSILIANA ABREU ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006558
|JOSILLETH LIMA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006596
|JOSIMAR COSME DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010971
|JOSIMAR MACIEL CORDEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010878
|JOSIMAR MARQUES DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010351
|JOSIMEIRE ESTEVO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011594
|JOSSIANE LORRAINE RIBEIRO SCHMITT
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011453
|JUANILSON MACIEL SENA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011629
|JUANIVIA ABADIAS MACHADO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0006887
|JUCELINO DOS SANTOS AZEVEDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006396
|JUCIANE DE OLIVEIRA BORGES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010158
|JUCILANE CARDOSO AGUIAR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010124
|JUCILEIDE FERREIRA NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006409
|JUCILENE COSMO DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011795
|JUCILENE FERREIRA LOPES MACALIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011805
|JUCINEA RODRIGUES PEREIRA DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006933
|JUCINEI ROCHA DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011869
|JUCINETE LEITÃO DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011326
|JUCIRLEM VAZ DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006547
|JULIA DE MORAES FRANCA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010051
|JULIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA MARREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010481
|JULIANA LEONTINA DE SOUZA MACIEL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010347
|JULIANA MAGALHAES SOBREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0006429
|JULIANA PADILHA FERNANDES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011437
|JULIANO DE PAULA OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010162
|JULIANO ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0010222
|JULIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010283
|JULIAO NASCIMENTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006880
|JULIETE CORREA PRADO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006861
|JULIO CESAR LAGOS SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011406
|JÚLIO CÉSAR SILVA DOS PRAZERES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0010552
|JULIO CEZAR XAVIER DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011444
|JULMAR NOZA LEITE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006761
|JUMARA ALVES DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011631
|JUNILSON ABADIAS MACHADO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010242
|JUSCIMAR MOREIRA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011821
|JUSSARA DA SILVA NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011357
|JUSSARA PANTOJA DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010204
|JUSSINETE CHAVES DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 5
|0011257
|KAISA SAMARA SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011126
|KAMILA CUNHA DE ALBUQUERQUE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0011774
|KAREM JESSICA DOS SANTOS LEITE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006844
|KAREN CAROLINE MORAIS SERRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011819
|KARINA CRISTINA LASERDA ALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006783
|KARINA DA SILVA SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010201
|KARINA PEREIRA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011624
|KATELEN DA SILVA PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011606
|KATHYUSIA CHAVES DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0010994
|KATIUSCIA CASTRO DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 14
|0011446
|KEILA BATISTA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006604
|KEILA OLIVEIRA DO VALE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010145
|KELI PEREIRA GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 6
|0010619
|KELLEANE DOS SANTOS SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0006683
|KEROLAYNE GAHU BATISTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011799
|KEROLEN SILVESTRE ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 7
|0011411
|KEURLEY MAIKE SOUZA ELEOTERIO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006501
|KEVELIN JANINI VASCONCELLOS DE ARAÚJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011793
|KÉZIA FRANÇA ARAUJO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011279
|KEZIA NUNES PEREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010302
|KLEBER VENICIUS LIMA PEREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010096
|KLEISLA BARROS MELO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010697
|LAIANA LAISA DOS DOS SANTOS ABREU
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006976
|LAIANE CAROLINE GONÇALVES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006860
|LAIANE CARVALHO DE MORAES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010701
|LAIS APARECIDA LEITE DE SA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006554
|LAÍS MAYARA OLIVEIRA BATISTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011365
|LAÍSE DO NASCIMENTO LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011667
|LANAY ALMEIDA FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011743
|LANDERSON ONIS PESSOA TORRES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011740
|LARISSA ALVES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010238
|LARISSA CRISTINA ALMEIDA RAMIRES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010548
|LARISSA ROSSI DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010256
|LARYSSA GRANGEIRO MONTEIRO GIL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006479
|LAURA DANIELE RELVAS GOMES NOGUEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010056
|LAURA FERREIRA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011614
|LAURA GABRIELA DE SA SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011620
|LAURA QUELE GOMES DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010824
|LAURA SERVINO TRINDADE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006516
|LAURA VANESSA SIQUEIRA UCHOA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011306
|LAURA VICUNA DA SILVA NUNES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010120
|LAURIANE SOUZA ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006694
|LAURO PINTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010821
|LAYS ALINE SOARES PRESTES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0006963
|LEANDRO FRANÇA BATISTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010361
|LEANDRO RODRIGUES BOTELHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011686
|LEANDRO RODRIGUES MARTINS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010930
|LEANDRO TORRES DE LEAO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011651
|LEDA DA SILVA LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 3
|0011859
|LEIDE DAIANA SILVA SIQUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010729
|LEIDE ROBERTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011199
|LEIDIANE DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006769
|LEIDIANE MARTINS DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010933
|LEILA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011036
|LEISSE MINELI SELVINA RIBEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010856
|LEITICIA AGUIAR BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011761
|LENARDO ROGERIO MEIER PEREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010467
|LENILDA FERREIRA DOS REIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006567
|LENILDE GOMES MORAES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006876
|LENIR BATISTA DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006473
|LENITA BRAGA DE FRANÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011806
|LEO PARAGUACU DE SOUSA MOURA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011480
|LEONARDO PIRES DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011722
|LEONARDO ROCHA MOREIRA PASCOAL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011571
|LEONARDO SILVA LEAL
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006756
|LEONIR CORDEIRO DE AGUIAR
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011640
|LEOZIMAR CHAVES RAMOS ROCHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006538
|LETICIA CASTILHO BEZERRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011176
|LETICIA CASTRO MAIA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006217
|LETICIA DE SOUZA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006288
|LEVY SILVA DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0006564
|LEYDEANA SOUZA SABOIA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010834
|LIA FARIAS DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011902
|LIA PERPETUA ANDRADE ANGEOLES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011300
|LILIAN CISTINA LEAL E SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011066
|LILIANE FERREIRA DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010086
|LILIANE MARTA SOUZA OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011392
|LILIANE PARENTE ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010462
|LISMARQUES LANDER SOUZA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006267
|LIZIANE PEREIRA ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011767
|LOURDES DE ARAÚJO UMBELINO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006928
|LUAN MATOS MARTINS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010231
|LUANA ALVES GOMES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006730
|LUANA APARECIDA CRUZ SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011154
|LUANA APARECIDA MARQUES OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010668
|LUANA FABINI LOBATO DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010168
|LUANNY TAYNA CARVALHO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010558
|LUCAS BRITO DA COSTA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011567
|LUCAS GABRIEL COELHO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010249
|LUCAS LIMA BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006412
|LUCAS MATHEUS DE CARVALHO ROSAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006942
|LUCAS ROCHA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010338
|LUCAS RODRIGUES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011837
|LUCIANA APARECIDA LIMA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011854
|LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010646
|LUCIANA DA SILVA GONÇALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011454
|LUCIANA MOREIRA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006746
|LUCIANA PEREIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010901
|LUCIANA SILVA PINTO SA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006255
|LUCIANE MONTEIRO DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010237
|LUCIANE NUNES ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010350
|LUCICLEIA SOUZA PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011339
|LUCICLEIDE ALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006764
|LUCIELE DA SILVA NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006491
|LUCIELE OLIVEIRA ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010377
|LUCIENE ALVES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011142
|LUCIENE NASCIMENTO XAVIER
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010148
|LUCILA JAEGER
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011554
|LUCILENE FRAGOSO DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010144
|LUCIMAR DA SILVA VIEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011389
|LUCIMAR DOS SANTOS DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010155
|LUCINEI SIQUEIRA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011759
|LUCINEIA ALVES DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011159
|LUCINÉIA DOS SANTOS DANTAS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010820
|LUCIVALDO SILVA SANTIAGO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011727
|LUCIVANDRO SENA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006881
|LUCIVÂNIA DAMÁSIO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011815
|LUCY CLÁUDIA FERREIRA NEVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011597
|LUIS FELIPE ALECRIM LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0006682
|LUIZ ALBERTO BELMIRO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010027
|LUIZ AUGUSTO BRAGADO DE ARAÚJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011540
|LUIZ AUGUSTO BRASILEIRO UMBELINO JUNIOR
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010512
|LUIZ AUGUSTO PEREIRA MONTEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010536
|LUIZ CARLOS MAGALHAES MORAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011912
|LUIZ FELIPE BATISTA BRASILEIRO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011850
|LUIZ FERNANDO LIMA SILVA MARTINS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010921
|LUIZ MAGNO MENDONÇA DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010259
|LUIZA BEATRIZ DE SOUZA SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011072
|LUIZY KAROLLINY DE PAULA LAMANA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011201
|LUZENILDO MEIRELES PERPETUO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006601
|LUZIA TAINE DE OLIVEIRA VALLE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011786
|LUZIANE MEIRELES PERPETUO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010131
|LUZINEI LEMOS DE ALMEIDA LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011433
|LUZINETE DOS SANTOS SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010894
|LUZINETE MELO DE ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011601
|MACKCILENE DE OLIVEIRA BRITO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006335
|MADELANDIA DA SILVA OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011141
|MADSON REIS PINHEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006179
|MAIARA FALCÃO REIS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011271
|MAILSON DE SOUZA ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006971
|MANOEL ALCIONE ARAUJO MENDES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006149
|MANOEL ANDERSON BARRETO DA FONSECA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0011670
|MANOEL DE SOUZA RODRIGUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006690
|MANOEL DE SOUZA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 8
|0010842
|MANOEL DEIBSON GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010049
|MANOEL DO ROSÁRIO DE LIMA LEÃO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011314
|MANOEL OLIVEIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010681
|MANOEL RAIMUNDO PARENTE DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010867
|MANOEL SANTINO LEÃO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011378
|MANOEL SENA TORRES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011621
|MANUEL CANDIDO ABADIAS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011495
|MARA DE MORAES GOES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011368
|MARA PESTANA LEITE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010285
|MARCELA MILCA SANTOS NOGUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011680
|MARCELA NUNES URUNDAO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011366
|MARCELANE MARQUE DE FIGUEIREDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010267
|MARCELINO DIAS RIBEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010979
|MARCELO ANEZ MERCADO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010050
|MARCELO DA SILVA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011657
|MARCELO DOS SANTOS CUNHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010244
|MARCELO ROSA MORAES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006907
|MARCIA CRISTINA RODRIGUES VALOIS MARTINS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011085
|MARCIA LOPES CAVALCANTE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010756
|MARCIA ROBERTA FERREIRA SILVIO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010881
|MARCIA SILVA DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011602
|MARCIANE SILVA MORAIS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010461
|MARCIEL MOREIRA ORNELAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010288
|MARCIELE AVES FALCAO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010365
|MARCILEIA DE OLIVEIRA LAGOS BRITO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011704
|MARCILENE CORRÊA MORAIS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011240
|MARCIOCREY CAMPOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011653
|MARCOS AURÉLIO RAMOS DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011133
|MARCOS DOS SANTOS CUNHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011782
|MARCOS EMANUEL DE SOUZA NEVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006692
|MARCOS PAULO SOUZA DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011251
|MARCOS SANTOS DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011405
|MARGARETE MARQUES MONTEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006169
|MARGARETH VISNOVESKI UMBELINO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011138
|MARGARISE COSTA E SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010138
|MARIA LUZIA DA CRUZ LOBATO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006316
|MARIA ALICE BEVILAQUA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010920
|MARIA ANTONIA LOPES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011889
|MARIA APARECIDA BARRETO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011766
|MARIA APARECIDA BATISTA DE CASTRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010942
|MARIA APARECIDA PAIVA DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006752
|MARIA APARECIDA PRESTES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010316
|MARIA AUXILIADORA DE SOUZA RODRIGUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006868
|MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010458
|MARIA AUXILIADORA ROSAS SARMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010470
|MARIA BARBOZA GONCALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011125
|MARIA BENEDITA DE CASTRO PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011887
|MARIA CARMO SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011266
|MARIA CASSIANE CARDOSO DA ROCHA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011349
|MARIA CLAUDIA ANDRADE BARBOSA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011436
|MARIA DA CONCEICAO DA GLORIA PINHEIIRO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010587
|MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA LOBATO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010060
|MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCELINA CASTRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010932
|MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006162
|MARIA DA SAUDE PINTO DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011584
|MARIA DAS DORES MORAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010105
|MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011542
|MARIA DE NAZARE BRASILEIRA UMBELINO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011180
|MARIA DE NAZARÉ HOLANDA DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010362
|MARIA DE NAZARE SANTOS JACOB
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010908
|MARIA DEUZA NUNES CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011779
|MARIA DO CARMO ROBERTO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011170
|MARIA DO ROSARIO CAMILO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010058
|MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011028
|MARIA DO ROSARIO DE SOUZA RIBEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011348
|MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010384
|MARIA DO ROSÁRIO VIEIRA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006772
|MARIA DO SOCORRO SANTANA MAGALHAES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010015
|MARIA DOMINGAS PEREIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0006520
|MARIA DOS ANJOS MONTEIRO FERRAZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0006377
|MARIA EDUARDA DA COSTA MELO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011233
|MARIA ELANE PASSOS MORAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010352
|MARIA ELIELIA VINHORQUE CARMELINDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010134
|MARIA GEILA NUNES TEIXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011712
|MARIA GENELVA SOUZA SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011885
|MARIA GIGLIANE RODRIGUES RIBEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010503
|MARIA GRACIETE MACÁRIO LAGO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010399
|MARIA IVAISE DE SOUZA TRINDADE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006848
|MARIA IVETE XIMENES DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011619
|MARIA IZABEL SALES DE LIMA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0011096
|MARIA IZABELE VIEIRA GUACEBE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010591
|MARIA JAQUILENE SOARES PRESTES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006845
|MARIA JESSIANE SOUZA ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010235
|MARIA JOSE NOGUEIRA CAMPOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011878
|MARIA JUCIANE LEITÃO DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010174
|MARIA JUCINEI SILVA MACIEL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011695
|MARIA JUDITE BARRETO DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010833
|MARIA LEANDRA RIBEIRO PRESTES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010705
|MARIA LUCIENE BARROSO LEITE DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010452
|MARIA LUCILENE DA COSTA MENDONÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010303
|MARIA MADALENA RODRIGUES TRINDADE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010939
|MARIA MALUIA FERNANDES DO NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010111
|MARIA MARGARETE GUIMARÃES QUEIROZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0010241
|MARIA MARLY BARROS GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011061
|MARIA MOREIRA DA CRUZ NETA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010712
|MARIA OLINDA GONÇALVES DAS CHAGAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010664
|MARIA PAULA MORAES MENDONÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011363
|MARIA RAIANY LIMA MACIEL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011145
|MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS CUNHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010292
|MARIA REGINEUZA JANOARIO DE BRITO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011230
|MARIA REJANE FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011861
|MARIA RENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0011106
|MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006877
|MARIA RITA SANTOS FERREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006684
|MARIA ROMILDA PEREIRA DA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011639
|MARIA ROSIMEI LAGOS DA CRUZ
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006600
|MARIA SILVANE PIRES TEIXEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011478
|MARIA SIRLEY NUNES PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0010341
|MARIA TALISSA DE OLIVEIRA LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006177
|MARIA TEREZA COUTINHO FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006874
|MARIA VITÓRIA SALES FARIAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006919
|MARIANA FARIAS SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010175
|MARICELIA PERREIRA PESSOA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010571
|MARIETE CHAVES DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010038
|MARILENE LABORDA FONSECA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011884
|MARINALDA MARTINS DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010694
|MARINÊS MARQUES DA FONSECA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011871
|MARINETE MONTEIRO DA COSTA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0006325
|MÁRIO JORGE PEREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006550
|MARIO PRESTES BRITO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006700
|MARIO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010020
|MARIZETE ALMEIDA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011877
|MARJORIE JAMILE SILVA REIS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010647
|MARLENE DO ROSARIO SOARES ALVES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010606
|MARLETE FARIAS BARBOZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 3
|0010455
|MARLEY MACHADO MARTINS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006406
|MARLON DA SILVA LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006341
|MARLUCIA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006347
|MARLUCIA MEDEIROS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011914
|MARLY RAMOS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011535
|MARTA GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010853
|MATEUS NOBRE DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0011497
|MATEUS PINHEIRO MALTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010359
|MATHEUS DA SILVA SIQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006467
|MATHEUS GUILHERME DA COSTA NEVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006206
|MATHEUS MAGALHAES BENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010530
|MAURICELINA MACHADO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006308
|MAURÍCIO FRANCO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0006441
|MAURO SEBASTIÃO FONSECA BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 9
|0010731
|MAX UILIAN MENDONCA DA ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006650
|MAYARA DA SILVA PACHECO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010456
|MAYCKCILEIDE LIMA MARINHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011259
|MAYQUE DE OLIVEIRA MAIA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010761
|MAYRA IHULY TORRES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010065
|MEIREJANE DOS SANTOS PINTO FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011416
|MEIRILANE LOPES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010146
|MEIRY TEREZINHA CRUZ DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010226
|MERIANE DOS SANTOS CUNHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010852
|MERISONIA DE ARAUJO MARTINS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011182
|MICHAEL DOLGLAS TEODORO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010749
|MICHEILA DA SILVA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0006320
|MICHEL FERREIRA ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011724
|MICHELE CAROLINE PASCOAL DA SILVA ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010751
|MICHELE DA SILVA SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010977
|MICHELE ROJAS ANEZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011678
|MICHELE SARMENTO DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011104
|MICHELY ALMEIDA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006376
|MILIETE LOBATO MARTINS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006833
|MIRIAM BRAGA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010628
|MIRIAM FRANÇA RAMOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010656
|MIRIAN DE CASTRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010253
|MIRIAN MARQUES DA FONSECA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010655
|MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006509
|MIRIANY FERREIRA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010916
|MISMA SAMPAIO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 3
|0006200
|MOISES FERNANDES NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010838
|MOISÉS NOBRE SIQUEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011229
|MONICA RIBEIRO ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006527
|MYRNNA LORYS NEVES LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011533
|NADIANE DE ALMEIDA CAMPOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011916
|NADYNE LIMA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011485
|NAIANA GOMES CASTRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010706
|NATALIA EMANUELA SOUSA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006729
|NATALIA GUARLOTTI DE MEDEIROS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006218
|NATALICE CARDOZO DE AGUIAR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010018
|NATALINO FEITOSA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010905
|NATASCHA MIRELA NASCIMENTO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010406
|NATHALY LIMA DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011596
|NAUDELE GONCALVES DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010609
|NAYANDRA SARMENTO XIMENES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006269
|NAZARE CARDOSO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006289
|NEANDRA BRAGA DO NASCIMENTO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011064
|NEILSON MAIA MELO JUNIOR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011054
|NEIVA CUNHA CEOLIN
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006180
|NELMAR DA SILVA MARMENTINI
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010036
|NELSON PINHEIRO DAS NEVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010469
|NELY MENDES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010864
|NICOLAU FILHO MOLINA GUERREIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011757
|NIKA DA CONCEIÇÃO RELVAS MARINHO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011862
|NILCIMAR CRUZ GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010592
|NILDO DO ROSÁRIO PINTO GONÇALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011131
|NILSIANE BARROS LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006518
|NILSON RIBEIRO SALLES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006490
|NILZIELE OLIVEIRA ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011794
|NOEMI URIAS DE SOUZA RODRIGUES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010846
|NORMA PEREIRA BOAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006586
|NOVIANE FREITAS DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006539
|OCIENI LOPES BELFORT
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010739
|ODINEY BATISTA DE CASTRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006736
|OLIVER BARBOZA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010443
|ORLANDO PESSOA NUNES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010593
|ORLEI ALBERTO XAVIER LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006384
|OSNAR CAETANO BARRETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011047
|OZENIR FERREIRA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011626
|OZIEL ABADIAS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011558
|OZILENE CARVALHO VEIGA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010313
|PATRICIA ANZILIERO SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010526
|PATRICIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010883
|PATRICIA DE OLIVEIRA VIEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010297
|PATRICIA FERREIRA GOMES DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011618
|PATRICIA KETHELEEN PINTO DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011746
|PATRICIA SILVA GONÇALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011642
|PATRICIA SOUZA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006492
|PATRÍCIA ZACARIAS GOMES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006786
|PAULO CHAVES DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011473
|PAULO COSTA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011663
|PAULO FERREIRA CAMPOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011769
|PAULO GUSTAVO QUEIROZ RELVAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011697
|PAULO JOSE MOREIRA DE CASTRO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0006513
|PAULO ROBERTO DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006328
|PEDRO HENRIQUE BARROSO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010795
|PEDRO PAULO CABRAL DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006839
|PETTERSON JAYMY SOUZA MORAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010330
|PONCENILSON ARAUJO GARCIA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011351
|PRISCILA BELEZA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010275
|PRISCILA CASTRO CASTILHO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0011866
|PRISCILA FERNANDA LIMA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011538
|PRISCILA NASCIMENTO BELÉM
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010549
|PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011623
|QUELITA SILVA LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010871
|RAFAEL FLAVIO SILVA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010951
|RAFAEL TAVARES DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 7
|0010543
|RAFAELA DA SILVA DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010738
|RAFAELA DA SILVA TRINDADE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010508
|RAFAELA MOTA DA ROCHA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011088
|RAFAELA VIEIRA GUACEBE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006484
|RAFAELA ZACARIAS GOMES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0010405
|RAI CARVALHO DE MORAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010518
|RAIANE DE SOUZA DA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010791
|RAILSON FREITAS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006511
|RAIMINDA JOCILENE LIMA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010696
|RAIMUNDA CARDOSO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011760
|RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE MENDONÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010703
|RAIMUNDA DA SILVA SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010477
|RAIMUNDA DARC MORAES MENDONÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011321
|RAIMUNDA DOS SANTO TEIXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010125
|RAIMUNDA EDMARA RIBEIRO TELES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011587
|RAIMUNDA FRANÇA BOTELHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011684
|RAIMUNDA JOSELANE ABREU ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0010944
|RAIMUNDA LACERDA DE FIGUEREIDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0011417
|RAIMUNDA LOPES CAVALCANTE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|0006652
|RAIMUNDA LUCIA FERNANDES GONÇALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010885
|RAIMUNDA LUCINA MARQUES GARCIA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006945
|RAIMUNDA MÁRCIA PRESTES DE SOUZA SÁ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010207
|RAIMUNDA MÔNICA ANDRADE DA CRUZ
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010565
|RAIMUNDA MOTA DE MIRANDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011483
|RAIMUNDA NONATA SILVA FARIAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0011630
|RAIMUNDA RAFAELA MORAES SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010305
|RAIMUNDA REIS DE VAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010488
|RAIMUNDA ROSIMAR ALMEIDA DA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 1
|0010972
|RAIMUNDA SOUZA PINTO DA MOTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011119
|RAIMUNDA TORRES MARINHO FAÇANHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010028
|RAIMUNDO AGLIMALDO NUNES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011197
|RAIMUNDO CELIO DA SILVA MARQUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010404
|RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011447
|RAIMUNDO ELIAS FERREIRA NOBRE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010436
|RAIMUNDO GILSON BARBOSA DO NASCIMENTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 10
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0006699
|RAIMUNDO JOCIMAR LIMA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010157
|RAIMUNDO LEICIANO TORRES DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010314
|RAIMUNDO LOBO DE MIRANDA NETO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006796
|RAIMUNDO NONATO LIMA DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011200
|RAIMUNDO NONATO VIANA BELEZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010959
|RAIMUNDO PEREIRA SIQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011823
|RAIMUNDO ROCHA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010024
|RAIMUNDO SANTOS DE QUEIROZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0006631
|RAIMUNDO VALDEIR PEREIRA MENDONÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006591
|RAÍNE LIMA BARROS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010665
|RAINIELLE ENGREI SILVA BRITO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010252
|RAIR BARROS FABRICIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006283
|RAISSON NEIL ZACARIAS DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011768
|RALISON UMBELINO DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011030
|RAMIRO DA SILVA DUARTE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011075
|RAMYLLE JUNIOR LOURENÇO RAMOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011600
|RANIELA LEITE GARCIA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010583
|RANIELLY INGREND CARVALHO DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0006526
|RAPHAEL ARAÚJO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011166
|RAQUEL CAMILO DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010367
|RAQUEL DA SILVA ANDRADE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011895
|RAQUEL HOLANDA DE SOUZA SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010985
|RAUL JUNIOR DENIZ SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011094
|RAYANE DA SILVA TRINDADE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006562
|RAYDICK LIMA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010945
|RAYLA PAIVA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0010218
|RAYLANE KALINE FREITAS RAMOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011443
|RAYMUNDA RAYNA DA SILVA FERREIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006444
|RAYNA LAURA GOMES GERVASIO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011807
|REGIANE PINTO RIBEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006673
|REGIANE VIEIRA GUACEBE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010030
|REGILLIANY FRANÇA GARCIA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006798
|REGINA FERREIRA GOES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010186
|REGINALDO MOREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006354
|REGINILSON ALVES REIS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010100
|REINILSON BERNARDO DE SOUSA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011894
|REJANE GUIMARÃES FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010611
|RELBE PEREIRA SIQUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010152
|RENAGILA FRANÇA NOGUEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010898
|RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010783
|RENATA DA SILVA ALMEI
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011077
|RENATA DE SOUZA ARAUJO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010496
|RENATA FERREIRA DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011598
|RENATA PATRICIA GONÇALVES MOREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010118
|RENATO CASTELO LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006662
|RENILDO MELO DE FREITAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010029
|RHANDERSON DA SILVA ARAUJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006889
|RICARDO BARBOSA DE ALMEIDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011717
|RICARDO BRAGADO DE ARAUJO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011361
|RICARDO RIBEIRO DE SOUZA LÔBO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010364
|RICHARDES BRAGA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010763
|RICHARDSON FARIAS DUARTE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010794
|RICHARLISON CORRÊA GUIMARÃES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011262
|RICHELISON MENDES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006355
|RITA CAMILO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011282
|RITA DINIZ BARBOZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011290
|RITHIELY DA ROCHA BENICIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006521
|RIVELINO DA SILVA MAGALHAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011046
|RIVELTON DOVAL MARTINS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006598
|ROBERTA FERREIRA DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010523
|ROBERTA KAROLINY RAMOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006701
|ROBERTO BRITO PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011404
|ROBERTO OLIVIO RISSO AIRES ALVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006305
|ROBERTO PIMENTA GOMES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010041
|ROBSON DO CARMO BRANDÃO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011184
|ROBSON PRESTE BARRETO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011502
|ROBSON SOUZA LEITE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011714
|ROBSON VIEIRA PAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010159
|RODRIGO CEOLIN BAIA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011038
|RODRIGO CRUZ DE AGUIAR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011721
|RODRIGO DA SILVA MEIRELLES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006472
|ROGELINA DA SILVA NAVECA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010501
|ROGÉRIO BASTOS GARCÍA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0011292
|ROGERIO DA ROCHA BENICIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006929
|ROGERIO DE SOUZA PACHECO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011093
|ROGÉRIO VIEIRA GUACEBE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011024
|ROMARIO MARTINS PEREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0011776
|ROMARIO XAVIER CORREIA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010737
|ROMIRLANE CASTRO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006348
|ROMISLAYNA GOES BARBOSA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011053
|RONALDO ADAO AMARAL FLORESTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011682
|RONALDO FERREIRA DA CRUZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006385
|RONEY SANTOS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0006315
|RONICLEI GARCIA RODRIGUES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010991
|RONILDO DOS SANTOS DUARTE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0011202
|RONISSON PASSOS RODRIGUES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010373
|RONIZAN NOZA JACOB
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011838
|RONYELSON DA SILVA FREIRE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0006731
|ROSA BRANDAO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010010
|ROSA DE OLIVEIRA QUADRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 11
|0010887
|ROSA MARIA SARMENTO SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006459
|ROSÁLIA SOUZA CHAVES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006657
|ROSANA DO MONTE ZAMBOM
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011060
|ROSANA LEITE LAGOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006446
|ROSANA MARQUES DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006160
|ROSÂNGELA COSTA DE ALMEIDA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011656
|ROSELI BARROS DE MIRANDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0011595
|ROSELLE FERNANDES FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010613
|ROSENILDA DE SOUZA TRINDADE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010304
|ROSIANE MOREIRA DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010263
|ROSIANE PINTO DE CASTRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010276
|ROSIANE VIEIRA GUACEBE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010401
|ROSILANE DA COSTA SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011487
|ROSILEIA DE FRANÇA NOGUEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010336
|ROSILÉIA PINHEIRO DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010545
|ROSILENE PESSOA MENDONÇA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0010964
|ROSILENI MENDONÇA DA ROCHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011493
|ROSIMAR DE SOUZA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011864
|ROSINEI FERREIRA DOS REIS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010232
|ROSINEIA FERREIRA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011529
|ROSINEIA FRANCAS NOGUEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0010868
|ROSINEIDE ARIMAN
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 6
|0006517
|ROSINETE LOPES BARRETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011730
|ROSINETE MENDONÇA DA ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006192
|ROZANA ARAGÃO DE ARAÚJO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010398
|ROZANIRA MACHADO LEAO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010035
|ROZILDO GARCIA NOGUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010479
|RUANDERSON ALBUQUERQUE FORMIGA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010074
|RUBENS DO ESPÍRITO SANTOS SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010413
|RUDSON FRANÇA NOGUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011015
|RUI JUNIOR MARTINS SA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010862
|RUILLIAN PARENTE ALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006754
|RUTH BRAGA NOGUEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006733
|RUTH HOLANDA SOUZA SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010053
|RUTH ROSAS COUTINHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010416
|SABRINA LIMA MORAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010806
|SAMARA JAIANA DE SOUZA PRATA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010711
|SAMARA MORAES DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011687
|SAMILA DO NASCIMENTO SANTIAGO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010808
|SAMILA RAINA DE SOUZA PRATA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006738
|SAMUEL COLARES GOMES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006172
|SAMUEL URIAS DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011397
|SANDIA BOTELHO DE CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0006780
|SANDRA DENIZ CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011900
|SANDRA MARIA FERREIRA CIRILO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010641
|SANDRA SARAIVA NOZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011421
|SANDRO BELEZA CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011358
|SARA MEIRELES DE AGUIAR
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011370
|SARA TELES MENDONÇA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010540
|SAULO BARRETO LEAL
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006611
|SÃ©RGIO GUSMÃ£O DO NASCIMENTO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006290
|SEBASTIANA DAS GRAÇAS CRUZ
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0011457
|SEBASTIÃO ELIAS DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010141
|SEBASTIÃO LANDYR BREVES PINTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010639
|SEILA KELCIANE SOARES PEROBA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0006872
|SERGIO MOREIRA DA COSTA JUNIOR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011226
|SERGIOMAR MORAES NOBRE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010574
|SHARLENE DOS SANTOS SOARES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010147
|SHEILA DA SILVA TORRES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010047
|SHEILA PARENTE RIBEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0010059
|SHEILA PINTO SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006546
|SHIRLEI DE OLIVEIRA PAIVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0011476
|SIDELI RIBEIRO NEVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0011012
|SIDNEY FERREIRA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006309
|SILVANA DE OLIVEIRA BORGES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006617
|SILVANA PIRES TEIXEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010713
|SILVANE PINHEIRO MALTA MARREIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0006584
|SILVANI PEREIRA DA ROCHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010943
|SILVIANE BRAGA DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0011122
|SILVIO JOSE VINHORK NOGUEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010660
|SIMONE COSTA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010765
|SIMONE DA SILVA MACIEL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011409
|SIRLENE SILVA DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006259
|SOCORRO BARBOSA SOARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011617
|SOCORRO DE SA SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006301
|SOLANGE MENDONÇA DE MORAES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006407
|STEFFESON DE ALMEIDA MENS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010172
|SUELEM RODRIGUES PINTO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0010369
|SULIVAM DE MEDEIRO RAMOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011237
|SUSANE IASMIN QUEIROZ DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011117
|SUZETE LOPES DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010092
|TACIANA FONSECA GUIMARAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011063
|TACILENE DA COSTA BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011034
|TACISIA DO PERPÉTUO SOCORRO PEREIRA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011560
|TAIANE JOVITA ONORATO DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010747
|TAIANE MACIEL DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011608
|TAINÃ CHAVES DOS SANTOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011307
|TALIA DOS PASSOS MEIRELES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0006687
|TALINY DE SOUZA CORREIA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006866
|TALITA BELEZA DA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011173
|TALLIA DE SOUZA DE ANDRADE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0006776
|TAMARA ADRIELY DA FONSECA LOBO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 15
|0011309
|TAMIRES DE SOUZA SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 6
|0006741
|TAMIRIS KEITIANE RODRIGUES DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010319
|TANIA MOREIRA BARRETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006430
|TATIANA NOBRE DE SOUZA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010825
|TATICILENE VIEIRA MENDES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010811
|TAYANE OLIVEIRA REINALDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011665
|TAYMARA MARQUES DA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010489
|TAYNA ALMEIDA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011244
|TAYNARA GONÇALVES DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010578
|TCHARLLA DE SOUZA MEINHARDT
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0006196
|TECIO PASSOS ALBUQUERQUE
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0011260
|TELMA LIMA DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0006817
|TELMIZIA SILVA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011918
|TEREZA CRISTINA FIGUEREIDO CANOE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011892
|TEREZA CRISTINA LEITE MACHADO
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010301
|TEREZA DE JESUS PASSOS FELIX
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006897
|TEREZINHA DE JESUS MONTEIRO LEÃO BRASIL
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006740
|THAILANY CASTRO CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011415
|THAIRINE QUEIROZ DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006749
|THAIS HANNA SANTIAGO DA SILVA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006512
|THALES LEITE PARENTE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0006801
|THAMIRYS RAMALHO DE FREITAS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011359
|THAYNA QUELE DENIZ GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011534
|THIAGO DA COSTA LEITE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006870
|THIAGO MOREIRA DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011848
|THIAGO RICKER GONÇALVES GOMES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006745
|THOMAS SCOTH LOBATO DA COSTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011662
|THUANNY CORREA ROSA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010185
|TIAGO ALMEIDA DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011913
|TIAGO BRAMBILLA LEONARDI
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011265
|TIAGO CARNEIRO PEREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011569
|TIAGO DOS SANTOS CUNHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0011648
|TIAGO GOMES DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0006525
|TIAGO GUIMARÃES MORAES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010165
|TONY ALBERT PINTO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011580
|UBERLANDIO LACERDA DE FIGUEREDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011205
|UELITON FERREIRA DE OLIVEIRA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0011426
|UILIAN CHAVES BARRETO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010786
|UILIAN DE SOUZA TRINDADE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0010426
|ÚRSULA MARIA MORAIS DA FONSECA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011592
|VADELICE DE CARVALHO MALTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011055
|VAGNER DE JESUS QUEIROZ
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011419
|VAGNER GOMES DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0006344
|VAGNER NUNES DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 12
|0011078
|VALCICLEIA DA SILVA SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011336
|VALCILENE PINHEIRO DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010704
|VALDECLEIDE MARQUES MORAIS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010315
|VALDECY DE OLIVEIRA SENA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 4
|0010281
|VALDEMILSON MOURA TENORIO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010564
|VALDENOR MOREIRA DE SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0006782
|VALDENORA LEÃO PASSOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010572
|VALDEVAN DE CARVALHO MALTA JUNIOR
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010236
|VALDIRENE FEIO CARVALHO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0010698
|VALDSON MOURA TENÓRIO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010474
|VALERIA BARBOSA TAVARES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010554
|VALERIA COSTA BARROS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006381
|VALÉRIA GINO FIDELES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011083
|VALMAR DE SOUZA FARIAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 8
|0010057
|VALNECI MARTINS FERREIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010923
|VALNEIZA MOURA LOPES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010924
|VALNELI MOURA LOPES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0011442
|VALTER MANOEL DA GLORIA PINHEIRO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0011536
|VANDELI DE OLIVEIRA COSTA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010128
|VANDERCLEI AGUIAR DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 17
|0010129
|VANDERLEI DE ALMEIDA NASCIMENTO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011423
|VANDERLEI LACERDA DE FIGUEREDO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010308
|VANDERLEI LOPES CAETANO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006588
|VANDERLEIA BATISTA DE SOUZA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|INSCRIÇÃO
|NOME
|LOCAL DE PROVA
|SALA
|0011327
|VANDERLEIA HOLTZ PIOVEZAN
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 1
|0010907
|VANDERLEIA LACERDA DE FIGUEREDO
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010299
|VANDERSON REGO CARDOSO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011165
|VANESSA BRAZ PAES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006893
|VANESSA DA COSTA ALVES
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0006395
|VANESSA MALTA BARBOSA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010371
|VANESSA SABRINA DA SILVA BRAGA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0011904
|VANGELO RODRIGUES DOS SANTOS
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010904
|VANIA MARIA SIQUEIRA BELEZA RAMOS
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 8
|0010621
|VANIA OLIVEIRA MENEZES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010311
|VANILCE BRITO DE ALMEIDA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 4
|0010902
|VANUSA DESMAREST CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011067
|VANUZA REGINA DE ANDRADE
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010597
|VERA LUCIA DE PAULA NUNES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 1
|0006565
|VERENILDA DE MEDEIROS ALVES
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010433
|VERONICA GABRIELE DE ALMEIDA MOTA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0011313
|VERONICA NOGUEIRA DE CARVALHO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010538
|VERONICA PEREIRA DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006454
|VILIANE BRAGA CASTELAN
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011305
|VIRNA NASCIMENTO DE ALMEIDA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0006816
|VITOR PEREIRA MOLINO DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011585
|VIVIAN BATISTA DOS SANTOS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0011882
|VIVIANE AQUINO DE LIMA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011380
|VIVIANE MELO DA ROCHA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010510
|VIVIANE QUEIROZ DE LIMA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 7
|0010464
|VIVIELE DA SILVA NICLOTTI
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 16
|0010487
|WALDEMARINO LOBO DE MIRANDA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010533
|WALTERLEI BERNARDO DA CUNHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011076
|WANDERLEYA SILVA SOUZA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0006545
|WASHINGTON BERZIN UMBELINO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006681
|WASHINGTON LUIZ BALAREZ ARAUJO RIBEIRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010149
|WELLINGTON BASTOS DE SOUSA
|ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD
|SALA 4
|0010528
|WELTON DE ARAUJO PRATA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7
|0010764
|WELTON SOARES DE OLIVEIRA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES
|SALA 2
|0010823
|WÉRVERSON VIEIRA DE ANDRADE
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010066
|WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010777
|WESLEY CARVALHO DA CONCEICAO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011787
|WESLEYSON LOBO DE CASTRO
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011741
|WEVERTON LEITE TORRES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010519
|WICKER KELVIN SILVA DA CUNHA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010151
|WILLIAM SILVA TEIXEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010873
|WILSON DE LIMA PRESTES
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0006194
|WUELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0010candidatos-e-Locais-das-provas-.output106
|WUEMERSON MORAIS ROSAS
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 2
|0010918
|YHORRARA FARIAS DA SILVA
|INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE/IEAA – UFAM
|SALA 13
|0011295
|ZULEIDE MOREIRA DA F. DA SILVA
|ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS
|SALA 7