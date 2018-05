PROJETO NOVA VISÃO – HERIVANEO SEIXAS FAZ ENTREGA DE ÓCULOS

A prefeitura de Humaitá através da SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde, fez entrega oficial de 110 óculos aos pacientes atendidos pelo projeto no município. O médico oftalmologista Dr. JOÃO NETO nesta primeira etapa atendeu 300 pacientes onde 110 pacientes receberam óculos para visão corretiva.

O prefeito Herivaneo Seixas, ao fazer a entrega dos óculos anunciou que pretende estender o projeto para cirurgia de cataratas, para a recuperação da visão dos pacientes que precisam deste tipo de atendimento no município.

*”Quem acha que a saúde em Humaitá está ruim não conhece o que é feito para ela ficar ainda melhor. Hoje 300 pessoas que receberam atendimento oftálmica, não pagaram nada é aqueles que precisaram de óculos além de ganhar o seu, escolheu o modelo adequado individualmente. Nesta quarta feira formamos parceria com a empresa DAIA DIAGNÓSTICOS o melhor laboratório de análises clínicas do estado de Rondônia, com ressonância magnética, tomografia é muito mais. Estamos trabalhando para melhorar ainda mais, a qualidade da saúde em Humaitá. Temos falhas, temos, mas não estamos parados, estamos trabalhando pra solucionar os problemas que ainda existem”.* Finalizou o prefeito.