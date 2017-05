O Projeto Cuniã que envolve diversas instituições como faculdade UNIRON, OAB-RO (Ordem dos advogados do Brasil), CAARO (Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia) e IDARON foi realizado durante o final de semana na reserva Ecológica do Cuniã, localizada no Baixo Madeira.

Cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas, sendo professores, advogados, acadêmicos e policiais ambientais. O objetivo do projeto é fazer pesquisa para diagnosticar a situação sócio ambiental que o local e as comunidades adjacentes vivem, para apresentar no futuro, propostas de desenvolvimento no turismo ecológico, segundo Delson Fernandes, professor de direito.

Nos dias de evento foram realizadas atividades educativas com curso aos integrantes do projeto, recreação a comunidade, palestras, distribuição de alimentos, atendimento médico, jurídico e outras.

Os participantes seguiram viagem na última sexta-feira (28) e retornaram a capital rondoniense no ultimo domingo (30).

FOTOS

PROJETO CUNIÃ – Entidades realizam pesquisa e ação social no Baixo Madeira

Foto: JH Notícias

Foto: JH Notícias

Foto: JH Notícias

Foto: Reprodução/Facebook

Foto: Reprodução/Facebook

Foto: Reprodução/Facebook

Foto: Reprodução/Facebook

Foto: JH Notícias

Fonte: JH Notícias