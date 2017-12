Professor da rede estadual de educação recebe prêmio nacional em solenidade do 10º Prêmio Professores do Brasil

O professor de Educação Física da Escola Estadual de Tempo Integral Almirante Barroso, Jairo Silva de Araújo, recebeu o prêmio nacional durante a solenidade da 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil, realizada na Praça das Artes, em São Paulo (SP). A premiação, na categoria Temática Especial, foi um reconhecimento pelo excelente trabalho do projeto “Step, um passo contra a obesidade infantil e o sedentarismo”, desenvolvido pelo professor com os alunos da escola e que surtiu bons resultados na comunidade escolar e na família dos jovens alunos.

A solenidade de premiação ocorreu na tarde de segunda-feira (18/12). O Prêmio Professores do Brasil é uma das ações do Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de reconhecer o trabalho dos professores da rede pública que, no exercício de atividade docente, contribuem de forma relevante para a qualidade da Educação Básica no Brasil.

A temática especial na qual o professor Jairo Araújo concorreu foi: “Esporte como Estratégia de Aprendizagem”. Natural do Estado do Pará, Jairo leciona há um ano e meio em Manaus, na EETI Almirante Barroso, da Coordenadoria Distrital de Educação 3 (CDE 3). A EETI fica localizada no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Ele é formado em Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Pará em 2015.

Na última sexta-feira (15/12), o professor Jairo também recebeu o prêmio a nível Estadual do Prêmio Professores do Brasil, realizada pelas secretarias Estadual e Municipal de Educação (Seduc e Semed).

O professor expressou a satisfação do reconhecimento de seu trabalho. “Nós somos um dos cinco melhores professores de educação física no Brasil e isso é uma grande realização”, disse.

Obesidade – A ideia do projeto surgiu quando o professor constatou que algumas crianças estavam acima do peso e sedentárias. Como professor da disciplina de educação física, ele começou a trabalhar os estudantes utilizando exercício aeróbico e aulas de step, que ajuda na perda de peso e desenvolve a coordenação motora. Com isso, percebeu a diferença quando as crianças começaram a chegar no peso ideal.

“O sonho de todo professor projetista é ter seu trabalho reconhecido, e quando há uma premiação dessa e você ganha é porque conseguiu que seu projeto fosse além dos muros da escola”, enfatiza o professor.

Premiação – O prêmio da Temática Especiais, Esporte como Estratégia de Aprendizagem, pelo Ministério da Educação, será a visita de um dia ao Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo para vivenciar a rotina de treino e interagir com atletas de renome nacional, além de participar de uma oficina de capacitação esportiva do programa Impulsiona a Educação Esportiva promovida pelo Instituto Península. As escolas vencedoras receberão ainda um kit de mini atletismo.

