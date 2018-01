PRF PRENDEU HOMEM COM ARMA DE FOGO EM HUMAITÁ

Na madrugada desta terça-feira (23), uma equipe da PRF realizava abordagens na BR 319, Km 678, em Humaitá/AM, quando, às 02h35, deu ordem de parada à motocicleta Honda Nxr 150 Bros Es, de cor vermelha e placa NBN 1087, que era ocupada por dois homens.

Considerando o nervosismo apresentado pelos ocupantes, os agentes passaram a fazer buscas pessoais e nos pertences dos indivíduos, tendo, nesta oportunidade, localizado na bagagem do passageiro uma arma de fogo.

O cidadão que se encontrava na garupa, J. M. S., pedreiro de 40 anos, levava consigo, sem qualquer autorização para tal, uma espingarda cal. .16, da marca E. R. Amantino (Boito), além de 6 munições intactas do mesmo calibre, um facão e uma faca, sem apresentar qualquer motivo para portar os mencionados itens.

Verificada a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), foi dada voz de prisão a J. M. S., que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Humaitá, enquanto o veículo, por não possuir qualquer irregularidade, foi liberado para o motociclista que o conduzia.