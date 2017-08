Produtores de 41 municípios têm até o dia 31 para adquirir a vacina contra febre aftosa

Os produtores rurais de 41 municípios do Amazonas têm até a próxima quinta-feira, 31, para adquirir a vacina para imunização do rebanho contra a febre aftosa. A vacina deve ser adquirida em casas agropecuárias credenciadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) ou, nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam).

A campanha “Amazonas sem Aftosa” faz parte das ações de defesa sanitária animal para promover a erradicação da doença em todo Estado, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (Pnefa) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), coordenado pela Agência de defesa do Amazonas.

De acordo com a gerente de defesa animal da Adaf, Joelma Silva esta é a segunda etapa da campanha que iniciou no dia 15 de julho, abrangendo os municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

“O Amazonas está livre de aftosa, mas ainda sim, precisamos mobilizar os produtores rurais e, dar continuidade neste trabalho de prevenção e controle do nosso rebanho garantindo e protegendo o patrimônio dos pecuaristas”, comentou.

A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. O preço médio da dose de vacina oscila entre R$ 1,80 e R$ 2,20. Segundo o diretor-presidente da Adaf, Hamilton Casara após o fim desse prazo, estipulado para próxima semana, os produtores terão mais 15 dias para notificar junto aos escritórios da Adaf e do Idam a vacinação do rebanho.

Na semana passada, o diretor do departamento de sanidade animal do Mapa, Guilherme Marques esteve visitando os municípios de Manacapuru, Iranduba, Apuí, Santo Antônio do Matupi (Manicoré) e Humaitá para apresentar aos pecuaristas o atual panorama do Amazonas no cenário nacional como estado livre da febre aftosa com vacinação. A estimativa é que até 2020 o Amazonas se torne o 1° estado brasileiro a conquistar o reconhecimento internacional de área livre sem aftosa e sem vacinação através da Organização Mundial de Saúde (OIE), em Paris.

Penalidades- Quem não vacina e não notifica está passível a penalidades como a multa. Não pode, ainda, retirar Guia de Trânsito Animal (GTA) – documento obrigatório para o trânsito de animal dentro e fora do Estado -, não pode participar de eventos pecuários e nem transportar os animais para comercialização.

No Amazonas, a multa é de R$ 40 por cabeça de gado não imunizado, além de mais R$ 300 por propriedade e pagamento dos custos de deslocamento para Adaf realizar a vacinação, de acordo com a Lei nº 2.923, de 27/10/2004, e Decreto nº 25.583, de 28/12/2005.

Sugestão de legenda foto: Segunda etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa no Amazonas termina na próxima quinta-feira, 31

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ADAF