Princípio de rebelião em presídio de Novo Aripuanã

Leitor do município de Novo Aripuanã, no rio Madeira, informou que na tarde de sábado, dia 21, os presos da cadeia local tentaram fazer uma rebelião para protestar contra as condições do local.

A superlotação seria o principal motivo. Segundo a fonte, a situação já teria sido controlada pelos policiais. Não há informação de que alguém tenha se ferido com gravidade.

Há duas semanas, o prefeito Aminadab Santana, promoveu uma audiência pública para discutir com a população a situação da segurança pública e apresentar um plano que pretende desenvolver abrangendo o setor de defesa social.

Novo Aripuanã, município de pouco mais de 24 mil habitantes, vem registrando nos últimos tempos um crescimento no índice de violência e criminalidade, principalmente homicídios e roubos.

Santana reuniu nessa audiência delegado da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar e presidente da Câmara de Vereadores para ouvir do próprio cidadão as dificuldades que vem enfrentando.

A questão prisional na cidade foi um dos temas debatidos, porque a estrutura da cadeia local não suporta mais presos, o que é inevitável na hora que a polícia aperta o cerco aos criminosos.

