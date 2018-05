Primeira frente fria do ano atinge Rondônia e temperatura deve chegar aos 14ºC

A primeira frente fria do ano vai atingir cidades de Rondônia a partir deste sábado (19). A previsão, segundo o Insituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe/CPTEC), é que Vilhena seja uma das mais atingidas pelo frio, com mínima de 14°C.

No sábado, a mínima em Vilhena deve ser de 19°C; já no domingo (20) ficará em 17°C e na segunda -feira (21) os termômetros devem marcar 14°C. A máxima não deve passar de 24°C no domingo.

Em Cerejeiras, também no Cone Sul, a mínima no domingo deve ser de 16°C. Já na segunda-feira, Colorado do Oeste deve marcar 16°C.

Na cidade de Cacoal, perto da Zona da Mata, as mínimas no fim de semana devem oscilar entre 18°C e 19°C. Existe previsão de chuva na cidade, durante a noite. As mesmas temperaturas devem atingir Guajará-Mirim e Ji-Paraná.

A frente fria também deve atingir a capital Porto Velho, porém os termômetros devem registrar mínima de 21°C. Ariquemes, no Vale do Jamari, terá mínima de 20°C.

Segundo o Inpe, a frente fria deve vir acompanhada de nuvens e ventos. Esta é a primeira frente fria do outono e o período de inverno deve começar em 21 de junho.

Fonte original: g1.globo.com/ro