PRIMEIRA ESCOLA FLUVIAL DE TEMPO INTEGRAL DO BRASIL É INAUGURADA POR DEDEI LOBO E HERIVANEO SEIXAS

Com um projeto piloto no interior do município a primeira Escola Fluvial de Tempo Integral do Brasil foi entregue oficialmente na noite desta quarta-feira (28) na Comunidade Ribeirinha de São Sebastião do Tapurú. A escola funciona com turno e contra-turno com alunos da região que compreende várias comunidades próximas. A escola piloto tem o nome de Escola Municipal Fluvial Osmarina Melo de Oliveira em homenagem a mãe do governador José Melo de Oliveira que tem sido um grande parceiro da gestão municipal ao longo de oito anos de mandato do prefeito Dedei Lobo.

Em uma noite de gala coroada com a formatura dos alunos do 9° Período da unidade local, foram entregues aos estudantes formandos, diplomas de formatura para os alunos concluintes. O momento festivo teve direito a som ao vivo coquetel com salgados e bolos além de uma jantar especial preparado com bastante carinho pelas cozinheiras da escola.

O vice-prefeito e ‘novo prefeito’ eleito do município HERIVANEO SEIXAS disse que a escola é um cartão postal de Humaitá no Rio Madeira dizendo que a ideia de se fazer aquela escola tinha sido genial e oportuna pois contemplava os estudantes do interior com a mesma qualidade do ensino aplicado na sede do município. O diretor da unidade professor Jorge Luiz disse que os resultados futuros daquela unidade serão as melhores possíveis, ressaltando que na escola em que foi gestor no Lago do ANTÔNIO dos 14 alunos formandos no interior 09 haviam passado na Universidade do Amazonas (UEA).

O prefeito Dedei Lobo disse em seu discurso que a escola foi sua melhor obra realizada ao longo de toda sua gestão, pois ela é um projeto piloto que deverá ser copiado por outras cidades ribeirinhas e que a unidade foi concluída com recursos próprios do município, com a parceria do governo do estado. DEDEI agradeceu de coração o governador José Melo pelo apoio a sua gestão, encerrando com um convite especial aos presentes para novas inaugurações realizadas hoje até o dia 31 de dezembro.