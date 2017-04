PRF RECUPERA 600 APARELHOS DE TVS EM PORTO VELHO

PRF RECUPERA 600 APARELHOS DE TVS EM PORTO VELHOA carga pertencente ao Grupo Gazin, que saiu de Manaus – AM e tinha como destino final a cidade Ji-Paraná está avaliada em meio milhão, R$ 500,000,00.

Na tarde desta segunda-feira(03/04), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal recuperou a carga de 600 TVs de 32 polegadas roubadas na semana passada.

Ao receber a denúncia de uma empresa que faz rastreamento de carga que o sinal de uma carga roubada no dia 28 de março do corrente ano, viria de um galpão localizado próximo da Br 364 no km 701, sentido crescente,. A equipe da PRF prontamente se deslocou ao local indicado e obteve informações que o dono do galpão morava no terreno vizinho.

Localizado o proprietário, este abriu o o galpão sendo encontrada e apreendida a carga de 600 unidades de aparelhos de TVs. Ao ser indagado a respeito o proprietário de 40 anos de idade, disse aos policiais que havia alugado o imóvel a um terceiro e que desconhecia a carga depositada no galpão. Diante dos fatos, a seguradora recolheu os televisores e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil na Capital.

fonte: newsrondonia.com.br