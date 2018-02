PRF PRENDE JOVEM COM 4 QUILOS DE COCAÍNA

Aproximadamente às 15h55 desta sexta-feira (2), na BR 364, Km 352, em Ji-Paraná/RO, a equipe da PRF abordou um ônibus da empresa Maia, de placa PQU 9622, que seguia o itinerário Porto Velho/RO x Goiânia/GO.

No interior do referido veículo, encontrava-se como passageiro A. C. G., servente de 20 anos e morador de Guajará-Mirim/RO, que, diante da entrevista realizada pelos agentes, demonstrou nervosismo excessivo, aumentando o nível de desconfiança da guarnição.

Durante a busca na bagagem do mencionado indivíduo, os policiais localizaram duas chapas de fibra de madeira do tipo MDF, no interior das quais posteriormente verificou-se que havia embalagens transparentes contendo 4,052 kg de cocaína, conforme comprovado mediante o narcoteste efetuado na Unidade Operacional (UOP) da PRF.

Questionado pelos agentes, A. C. G. afirmou que recebeu a droga de um conhecido em Porto Velho e que a entregaria em um hotel na cidade de Goiânia, lhe sendo prometido o pagamento de R$ 5.000 (cinco mil reais) para que efetuasse o aludido transporte.

Restando comprovada a prática do delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), na modalidade transportar, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Ji-Paraná.