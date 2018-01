PRF PRENDE CASAL QUE PRETENDIA LEVAR COCAÍNA PARA O MATO GROSSO

Itapuã do Oeste, RO – Em uma denúncia anônima, agentes da Polícia Rodoviária Federal evitou que um casal seguisse viagem de Porto Velho até Campo Novo dos Parecis no MT. Os suspeitos transportariam dois quilos de cocaína. A prisão ocorreu ao longo da BR-364, km 599, no municipio de Itapuã do Oeste.

De acordo com as informações, os agentes rodoviários estavam de plantão quando receberam a denúncia anônima, que uma mulher estava em atitude suspeita no posto de gasolina, com uma mala na mão.

Em determinado momento, um caminhão parou, a mulher subiu e ambos seguiram viagem. No posto policial, os PRF então fizeram a abordagem de rotina no caminhão. O condutor, identificado como, Marcio L. Mendes, 28 anos desceu rapidamente do veículo. Já a mulher, identificada como, Marinalva O. da Costa, 35 anos permaneceu no interior do caminhão, alegando não encontrar os documentos pessoais.

Os policiais em fundada suspeita, fizeram abordagem no veículo e encontraram cerca de 2 kg de cocaína enrolado no cobertor. Segundo relato dos policiais, a droga estava pronta para ser transportada envolta do corpo.

O condutor do caminhão afirmou que apenas prestou carona a Marinalva. Os policiais fizeram pesquisa e descobriram que a suspeita recentemente fez uma viagem com o mesmo destino. Na porta cédulas de Marinalva, foi encontrado um cartão de banco, mas a suspeita afirmou que tinha encontrado tal cartão na rodoviária.

Desconfiados os policiais fizeram nova pesquisa e descobriram que o cartão, ora “encontrado” por Marinalva, era justamente de um homem que recentemente acompanhou a suspeita no mesmo trajeto. Por fim, Marinalva assumiu ser a proprietária da droga, e que tal entorpecente, de fato, foi pego na capital de Rondônia e seria levado para Campo Novo de Parecis-MT.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Central de Flagrantes.