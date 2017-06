PRF prende assaltantes em Humaita

Policiais Rodoviários Federais (PRF), detiveram dois assaltantes no início da tarde deste sábado (17). A ação foi registrada por volta de 14h15 na BR 319 Km 70 no município de Humaitá/AM, após os policiais receberem denúncia de populares de que uma propriedade rural às margens da rodovia nas próximidades do posto de fiscalização do IDARON teria sido assaltada e que os criminosos teriam atirado em direção às vítimas. A equipe diligenciou até o local e foram informados pelas vítimas que teriam sido atacadas por três indivíduos é que um vizinho ao tentar se evadir do local em busca de ajuda teria recebido tiros na tentativa de impedi-lo, mas os tiros não acertaram o alvo.

De posse destas informações e das características dos indivíduos a equipe iniciou as buscas, sendo que há cerca de três quilômetros do local do roubo, foram avistados três indivíduos trafegando a pé na rodovia com as características apontadas pelas vítimas, aos quais foi dada ordem de parada, tendo somente dois acatado a ordem dos policiais e o terceiro indivíduo se aproveitando da densa vegetação existente no local se evadiu. Ao ver a polícia Leonardo Q. V. arremessou para o matagal uma pistola, sendo que após intensas buscas foi localizada pelos policiais uma pistola Taurus calibre .40 municiada com 8 munições intactas. Na posse do outro abordado identificado como Ketson B. M. C. foi encontrado uma espingarda calibre 20 municiada com 3 cartuchos. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos acusados e o encaminhamento da ocorrência para a polícia civil de Humaita.