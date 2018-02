PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais de Rondônia e Amazonas durante o Carnaval 2018

A fiscalização nas rodovias federais de Rondônia será intensificada, especialmente em pontos estratégicos com maior incidência de acidentes, a partir da próxima sexta-feira (9) até a terça-feira (14), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A data marca o início da Operação Carnaval 2018 em todo o Brasil. A ação é mais uma etapa da Operação RodoVida, que começou no dia 22 de dezembro de 2017 e se encerrará no dia 18 de fevereiro.

Segundo a PRF, o Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da instituição, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e a combinação de álcool e direção é uma das principais preocupações do órgão. A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas consideradas mais gravosas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

A fiscalização contará com reforço do efetivo em todo o país, especialmente em pontos estratégicos que registraram maior incidência de acidentes. A estratégia da PRF é oferecer reforço concentrado no policiamento preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade e diminuir o fluxo dos veículos de carga.

Em 2017, a PRF registrou 1.696 acidentes de trânsito durante o carnaval – 323 graves – que resultaram em 140 mortes, em todo o país. Os policiais rodoviários federais também fiscalizaram 222.801 pessoas e 205.137 veículos. Dados estatísticos apontam 98.920 testes etilômetro (bafômetro), que resultaram em 2.019 pessoas multadas e 214 presas.

O excesso de velocidade também foi alvo das fiscalizações no último carnaval. Ao todo 108.267 motoristas foram flagrados trafegando acima da velocidade máxima. A PRF também registrou quase 12 mil ultrapassagens indevidas e cerca de seis mil motoristas sem o cinto de segurança, além de prender 800 pessoas por diversos crimes. Na operação de 2017 a PRF também tirou de circulação 1,5 tonelada de maconha e quase 50 quilos de cocaína.