PRF FLAGRA CONDUTOR COM MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO

Na tarde desta terça-feira (05), às 17h30, durante patrulhamento da PRF pela BR 421, no município de Monte Negro/RO, a equipe policial abordou o veículo Toyota Hilux, de cor branca e placa FFH 7033 de Goiania/GO.

Em meio à fiscalização, os policiais notaram um nervosismo anormal por parte do motorista, identificado como M.R.D.M.M. S., um taxista de 40 anos, residente em Campo Novo de Rondônia/RO.

Durante a realização da busca veicular, a equipe localizou, no banco traseiro uma sacola com dez munições calibre 12 e duas munições calibre 38, ambas intactas.

Após ser questionado, o condutor afirmou ter pego a sacola de um desconhecido em Ariquemes/RO e levaria até o município de Campo Novo de Rondônia/RO.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, pela prática do delito de porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), sendo o referido indivíduo encaminhado à Polícia Civil de Ariquemes/RO.

Para maiores informações sobre a PRF, acompanhar nossas páginas no Facebook (@PRFRondonia) e no Twitter (@prf_ro).