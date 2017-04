PRF fecha Operação Tiradentes 2017 com redução nos feridos e mortos em Rondônia

Porto Velho(RO), 24/04/2017- A Polícia Rodoviária Federal(PRF) finalizou na noite deste domingo(23), a operação “Tiradentes 2017” que teve inicio na última quarta-feira(20). Os números se referem as rodovias federais que cortam os estados de Rondônia.

Um balanço da operação foi divulgado nesta segunda-feira(25) pela PRF, contabilizando em números absolutos, neste período, 20 acidentes, 21 feridos e ZERO óbitos nas rodovias federais que cortam Rondônia. Os dados comparados a 2016, demonstram uma redução 19% nos feridos e 100% nos óbitos. Em relação ao número de acidentes, este permaneceu o mesmo.

Acidentes Feridos Óbitos

Tiradentes 2015 31 23 01

Tiradentes 2016 20 21 01

Tiradentes 2017 20 18 00

DADOS FISCALIZAÇÃO

Fiscalização Lei Seca

Foram fiscalizados nos quatro dias de operação 3.849 veículos e 5.463 pessoas, destas 1.378 realizaram teste etílico, sendo que 27 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool e 14 detidas.

Vale lembrar que desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por doze meses e multa de R$2.934,70. Em caso de reincidência, a multa passa para R$5.869,40. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega à se submeter aos testes.

Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB. Esta situação ocorre quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indica 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Radar

Foram flagrados 811 veículos com velocidade acima da permitida para o local.

Educação De Trânsito:

1.840 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

EXCESSO DE PESO

Ao todo foram emitidos 17 autos de infração por excesso de peso durante a operação Tiradentes 2017, totalizando 53.802 kg

O excesso de peso é a principal causa de danos diretos ao pavimento das rodovias brasileiras. Além do prejuízo ao erário, o veículo com carga excedente põe em risco a segurança de todos que trafegam nas vias abertas à circulação.

CRIANÇA SEM CADEIRINHA

26 condutores foram autuados por estarem transportando crianças sem cadeirinha. Lembramos aos usuários da rodovia

Balanço operacional do período da Operação Tiradentes 2017

Drogas – Maconha 1.500 gramas

Armas – Espingarda 03 unidades

Munições 20 unidades

Meio Ambiente – Madeira 84 m³

Meio Ambiente – Animal Silvestre abatido 02 unidades

Pessoas Detidas – TOTAL GERAL 46 pessoas detidas

Veículos – Adulterados 1 unidade

Veículos – Apreendidos 2 unidade

Veículos – Recuperados 2 unidades

