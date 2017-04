PRF encerra ciclo de palestras de Eduação Para o Transito em Humaitá

Entre os dias 10 e 12 de abril de 2017, a PRF realizou na Cidade de Humaitá-AM, ciclo de palestras voltadas aos estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino do Estado do Amazonas, e ainda uma instituição particular. Durante a palestra com duração de uma hora a equipe do GETRAN/RO, grupo especializado em educação para o transito, apresentou videos e aspectos técnicos de forma didática para orientar os jovens a terem um comportamento adequado quando estiverem em transito. Entre os aspectos destacados, como uso do cinto de segurança, ultrapassagem, conduta adequada para ciclistas e motociclistas, alcoolemia, entre outras, a PRF frisou a importância dos jovens serem multiplicadores de boas condutas, transmitindo assim para outros jovens e suas familias o que foi aprendido durante o período. Houve também distribuição de material didático aos participantes.