PRF é homenageada em evento jornalístico

Na noite deste sábado (09), a imprensa do estado de Rondônia realizou o IV Encontro da Associação Rondoniense de Jornais Eletrônicos (ARJORE), a fim de homenagear parceiros e colaboradores dos meios de comunicação.

A Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do PRF André Benedetti, Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 3ª Delegacia, em Ariquemes, foi um dos agraciados com o certificado e troféu AMIGO DA IMPRENSA.

O evento contou com a presença de vários empresários, autoridades públicas e políticos da região do Vale do Jamari e evidenciou a importância da divulgação dos trabalhos realizados pelos órgãos de segurança pública em Rondônia.

