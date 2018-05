PRF DÁ CONTINUIDADE NA OPERAÇÃO “RODOVIA SEGURA” EM RONDÔNIA

Na tarde desta terça (29), a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Exército Brasileiro, Polícia Militar/Ro, Polícia Civil/Ro e Corpo de Bombeiros de Rondônia, iniciou uma escolta aos caminhoneiros que transportavam combustíveis e cargas perecíveis para abastecer o interior do estado.

Ao chegar no KM 692, da BR 364, aproximadamente às 15h30, um grupo de manifestantes impediu o seguimento do comboio, que contava com cerca de 70 caminhões.

Os manifestantes atearam fogo em parte da vegetação seca que margeia a rodovia, impossibilitando a passagem e provocando um congestionamento de aproximadamente 2 KM, no sentindo descrente da rodovia.

Após negociações e intervenção do Corpo de Bombeiros nas queimadas, o que durou 1h, os manifestantes liberaram a rodovia, permitindo que o fluxo seguisse normalmente.



*POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL*

*Núcleo de Comunicação Social – RO*

[email protected]