PRF APREENDE, EM OPERAÇÃO CONJUNTA, R$ 450 MIL EM DINHEIRO EM PORTO VELHO

Na madrugada desta sexta-feira (09), primeiro dia da “Operação Carnaval 2018”, a equipe PRF, em trabalho conjunto com a Receita Federal, realizou a abordagem ao veículo M. Benz/1318, de cor branca e placa MTG 5917, no Km 760 da BR 364, em Porto Velho/RO.

O caminhão do tipo baú era conduzido por R. R. O. C., motorista de 32 anos, que não se opôs à solicitação dos policiais, de que fossem feitas buscas na cabine do veículo e no seu compartimento de carga.

Durante tal procedimento, a guarnição localizou junto à carga uma caixa de papelão pequena, no interior da qual estavam oito pacotes de dinheiro em espécie que, após a devida contagem, verificou-se que totalizavam a quantia de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Questionado pelos agentes, o caminhoneiro não soube justificar a origem do dinheiro, alegando desconhecer que transportava tal mercadoria no caminhão que conduzia.

Diante da situação flagrada, o indivíduo foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho, para que seja esclarecida a licitude do dinheiro, considerando a possibilidade de configuração dos delitos de lavagem de dinheiro ou evasão de divisas.

*Para maiores informações sobre a PRF, acompanhar nossas páginas no Facebook (@PRFRondonia) e no Twitter (@prf_ro).*

*POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL*

*Núcleo de Comunicação Social – RO*

*[email protected]*