Presos em Iranduba trio envolvido no latrocínio de militar do Exército

Antonio Chicre disse que, na 33ª DIP, “Alemão” confessou o crime

Um adolescente foi apreendido junto com o Alemão e Jessé (Foto:Divulgação)

IRANDUBA, AM – A equipe de investigação da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital, prendeu nesta terça-feira, dia 15, Genilson Simões de Lima, conhecido como “Alemão”, 20, Jessé Pereira Monteiro, 18, chamado de “Jessé” e um adolescente de 14 anos envolvidos no latrocínio do sargento aposentado do Exército, José Cláudio Monteiro Moura, 54, fato registrado naquela cidade.

De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, titular da autoridade policial, o crime ocorreu terça-feira, dia 1º, na residência do militar, na Rua Rio Trombetas, bairro Alto, em Iranduba. A esposa da vítima, Sandra Maria de Lima Moura comunicou que três homens entraram na residência pulando o muro de trás da casa e não conseguiram roubar nada porque o marido travou luta corporal com os infratores e saiu ferido com tiro no abdome e facadas nas costas.

A vítima, ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela esposa do militar, foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Hilda Freire, localizado naquela cidade. Por conta da gravidade dos ferimentos, o sargento foi transferido para o Hospital e Ponto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital. O militar foi submetido a duas cirurgias, mas não resistiu e faleceu na última segunda-feira, dia 8.

O delegado Antonio Chicre explicou que o trabalho de investigação apontou a participação do adolescente como um dos envolvidos no latrocínio. “Pedimos a busca e apreensão e a internação do investigado, que foram autorizadas pelo juiz da Infância da cidade, Carlos Jardim. O adolescente confessou o fato e apontou ‘Alemão’ e ‘Jessé’ como sendo os outros dois homens que invadiram a casa do militar e cometeram o crime”, disse.

A autoridade policial informou que, diante da delação do adolescente, solicitou do juiz da 1ª Vara de Iranduba, Jorcenilso Dourado, as prisões preventivas dos outros dois investigados. Sexta-feira, dia 11, durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no município, “Alemão” foi preso em uma residência, com um outro homem conhecido como “Ti”, portando uma arma de fogo e substâncias de entorpecentes.

Antonio Chicre disse que, na 33ª DIP, “Alemão” confessou o latrocínio do sargento de Exército e confirmou, também, a participação do adolescente e de “Jessé” no crime. “Jessé” foi preso nesta terça-feira, dia 15. “Trata-se de dois indivíduos e um adolescente infrator de alta periculosidade e com fichas policiais extensas de assaltos com uso de arma de fogo em Iranduba. Agora eles foram tirados de circulação”, afirmou o delegado.

Depois de adotados todos os procedimentos policiais cabíveis na 33ª DIP, o adolescente foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, onde vai aguardar a Vara da Infância e do Adolescente aplicar medida socioeducativa, que pode ser de seis meses até três anos de privação de liberdade. Os outros dois infratores vão ficar presos naquela unidade policial à disposição da Justiça de Iranduba.

