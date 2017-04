Presos da facção FDN se matam e degola colegas em Manaus

Uma rebelião no presídio do Puraquequara em Manaus nesta sexta-feira (07) culminou já na morte de 11 apenados. Imagens tomaram conta de vários grupos do whatsapp do Brasil à fora.

Os apenados já foram identificados e não se sabe se há mais detentos na lista de morte. Segue abaixo a relação dos mortos até o presente momento:

Janderson Araújo da Silva “Boca Rica”(da galeria 3, cela 08): apontado como um dos líderes da FDN. Ele foi preso em fevereiro de 2016 pela ROCAM, no momento que tentava repassar drogas no bairro Novo Aleixo.

Leonardo Almeida de Souzada galeria 1, cela 06;

Marcos Henrique Neves de Lima da galeria2, cela 06: presos em 2014 após matarem dois homens que estavam devendo há seis meses, R$ 50 mil da compra de 10 quilos de cocaína.

Tiago de Araújo(da galeria 3, cela 03): preso em março deste ano com pistola e documento falso. Estava foragido do Compaj,

Felipe Xavier Oliveira “Cachorro louco”(da galeria 03, cela 03): preso em fevereiro deste ano, apontado como autor da morte de Josanne Maria Almeida da Silva, e a companheira dela, Ana Paula da Silva Pereira. Fato ocorreu durante um assalto.

Felipe Gonçalves Marques(da galeria 03, cela 05): preso em outubro de 2015 pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: acriticanews.com