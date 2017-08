Preso por não pagar pensão, ex-jogador Edilson tem bens bloqueados por dívidas trabalhistas

Com relação à ação trabalhista, o TRT quer que Edilson entre em acordo e pague ex-funcionários do grupo ED10, formado por várias empresas dele. Conforme o órgão, o ex-jogador responde de 20 a 30 processos. O tribunal não detalhou quais os bens de Edilson que foram bloqueados, nem quantos eles valem, mas disse que o bloqueio vem sendo realizado gradativamente, desde o ano passado. A ação é referente a uma penhora unificada, ou seja, uma junção de todos os processos que tramitam contra ele.

O ex-jogador precisa comparecer a uma audiência trabalhista no TRT, no dia 14 de setembro. “Toda audiência na Justiça do Trabalho está aberta ao acordo, mas além disso será discutida a responsabilidade dele e de parentes na acumulação de patrimônio. A responsabilidade de cada um que possa satisfazer os direitos trabalhistas”, explicou o diretor da Coordenadoria de Execução do TRT, Rogério Fagundes.