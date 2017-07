Presidente do TSE, Gilmar Mendes, vai acompanhar eleições suplementares no AM

O ministro afirmou que esta eleição servirá de modelo para os próximos pleitos e por isso decidiu acompanhar a preparação e a estrutura do Tribunal Regional, no Amazonas

Da Redação / [email protected]

Manaus – Em visita à Manaus para acompanhar a preparação da eleição suplementar para o Governo do Estado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Gilmar Mendes afirmou que a eleição direta está confirmada para o dia 6 de agosto. O ministro deu a declaração nesta quarta-feira (26), na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e disse que voltará ao Amazonas para acompanhar o pleito no dia da votação.

O ministro afirmou que esta eleição servirá de modelo para os próximos pleitos e por isso decidiu acompanhar a preparação e a estrutura do Tribunal Regional, no Amazonas. Ele disse que tem conhecimento das peculiaridades do Estado com rios e municípios distantes. Em relação ao abuso de poder econômico, que foi um dos fatores da cassação de José Melo, e que abriu precedentes para uma eleição suplementar, o ministro Gilmar Mendes, disse que a justiça eleitoral tem dado resposta aos abusos de poder econômico. "Aqui e acolá a justiça eleitoral tem julgado e cassado quem pratica abusos. Temos o caso do Amazonas e agora estamos discutindo a questão da chapa Dilma-Temer. Isso faz parte da nossa agenda", disse o ministro ao ressaltar que o ideal seria a existência de mecanismos de prevenção que evitassem esses tipos de ações. fonte: d24am.com