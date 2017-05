Presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques pede demissão

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques

A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, pediu demissão nesta sexta (26). Ela foi indicada ao cargo pelo presidente Michel Temer.

Em carta enviada aos funcionários, ela justifica que seu afastamento acontece por “razões pessoais”.

‘Deixo a presidência do BNDES por razões pessoais, com orgulho de ter feito parte da história dessa instituição tão importante para o desenvolvimento do país.”

Segundo Maria Silvia, os diretores do banco vão permanecer no cargo, e o diretor Ricardo Ramos, funcionário de carreira, assumirá a presidência interina do banco.

Setores do governo vinham pressionando por sua saída, embora publicamente ela dissesse ter apoio de Temer e que continuaria no cargo.

Desde a deflagração da Operação Bullish, que investiga aportes feitos pelo pelo braço de participações do banco, o BNDESPar, na JBS, ela também vinha sofrendo pressão dos funcionários do BNDES, que criticaram publicamente Maria Silvia por não ter feito uma “defesa contundente” da instituição.

Eles fizeram protesto e ameaçaram entrar em greve. Em resposta, Maria Silvia disse confiar “na probidade e na capacidade técnica” de seus empregados.

“Nossa confiança nos nossos empregados e nosso interesse como instituição é que, se houver alguma questão, que seja esclarecida. Nesse momento, o que queremos passar é nossa confiança nos nossos empregados”, disse.

No dia 16 de maio, o banco instaurou uma comissão interna para a purar as denúncias.

Funcionários do BNDES criticam acusações da Polícia Federal

Maria Silvia tomou posse como presidente do banco em 1º de junho de 2016. O foco da sua gestão vinha sendo revisar as políticas de concessão de financiamentos do banco, o que vinha irritando empresários, que reclamavam da queda de financiamentos liberados pela instituição.

A relação do BNDES com a JBS também vem sendo investigada pela Lava Jato, após Joesley Batista, dono da empresa, ter admitido em delação premiada ter pago propina a políticos em troca de financiamento do banco, entre outros favores. Esses aportes teriam ocorrido nas gestões anteriores à de Maria Silvia.

Em sua delação, Joesley também acusou Temer de receber propina. O empresário também gravou conversa com o presidente. A divulgação do áudio e do depoimento do empresário deflagraram uma crise política que desestabilizou o governo.

Maria Silvia foi a primeira mulher a ocupar o cargo.

Veja abaixo a íntegra da carta:

Prezados benedenses

Nesta sexta-feira, 26 de maio, informei pessoalmente ao presidente Michel Temer a minha decisão de deixar a presidência do BNDES.

Todos os diretores permanecem no cargo e o diretor Ricardo Ramos, pertencente ao quadro de carreira do BNDES, responderá interinamente pela presidência do Banco.

Deixo a presidência do BNDES por razões pessoais, com orgulho de ter feito parte da história dessa instituição tão importante para o desenvolvimento do país. Nas duas passagens que tive pelo Banco, como diretora, nos anos 90, e agora, como presidente, vivi experiências desafiadoras e de grande importância para a minha vida profissional e pessoal.

Neste ano à frente da diretoria do BNDES busquei olhar para o futuro, estabelecendo novos modelos de negócios e estratégias para o Banco, sem descuidar do passado e do presente, sempre tendo em mente preservar e fortalecer a instituição e seu corpo funcional.

Desejo boa sorte a todos, esperando que sigam trabalhando para que o BNDES continue sendo o Banco que há 65 anos faz diferença na vida dos brasileiros.

Um grande abraço

Maria Silvia

