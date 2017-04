Presidente David Almeida solicita benfeitorias para Lábrea e Manicoré

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), solicitou à Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) asfaltamento de mais de 2,5 mil metros quadrados das vias do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), no município de Lábrea (a 853 km de Manaus). O parlamentar também encaminhou ao Fundo de Promoção Social (FPS) o pedido de uma lancha (estilo casqueta) para o transporte dos ribeirinhos de Manicoré (a 332 km da capital).

David Almeida explica que, após ser procurado pelo Diretor do Ifam em Lábrea, Francisco Marcelo Ribeiro, teve conhecimento de que a falta de estrutura no local tem dificultado o acesso dos estudantes ao local. A situação também afeta o acesso de famílias que residem nas imediações.

Segundo relatos do diretor, o problema tem aumentado o número de alunos faltosos.

O Campus do Ifam em Lábrea atende, atualmente, 720 alunos da cidade e de municípios vizinhos como Canutama, Pauini e Tapauá e oferece em sua grade curricular, 13 cursos nos níveis Médio, Técnico e Superior, com graduações em Administração, Informática e Agropecuária.

“Fui procurado pelo Diretor do Ifam em Lábrea que me pediu ajuda nesse sentido. Pelo que ele me relatou, e pelo que conversei com outras pessoas, a situação no local está precária. Ali é um espaço educacional que precisa estar bem estruturado a fim de garantir as condições necessárias para o acesso e bem-estar dos estudantes. Além dos alunos, a obra vai beneficiar 10 famílias que dependem dessa via para acessarem suas casas”, destacou o presidente.

Conforme a solicitação enviada a Sepror, o asfaltamento deverá ser realizado no entorno do ginásio poliesportivo do campus, na área de produção animal do Instituto e na área de produção vegetal, todos locais de circulação diária dos estudantes do Ifam.

Auxílio no transporte

Após conversa com a vereadora Maria do Socorro Palheta (PSDC), o presidente David Almeida foi informado da dificuldade de locomoção dos ribeirinhos de Manicoré a algumas áreas do município, principalmente no período de cheia.

Ciente do problema, o parlamentar solicitou ao Fundo de Promoção Social (FPS), presidido pela primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, que viabilize doação de uma lancha com motor de popa para atender à demanda.

“A vereadora me expôs o problema e então, encaminhei a solicitação ao Fundo de Promoção Social. Sei que a primeira-dama Edilene, preocupada com o desenvolvimento do Estado, vai atender essa demanda, que ajudará as pessoas da comunidade, principalmente no período de cheia, época em que os comunitários mais sofrem”, explicou Almeida.

A vereadora agradeceu o pedido encaminhado pelo presidente da Aleam e explicou que Manicoré tem 260 comunidades ribeirinhas. A lancha, segundo ela, vai ajudar no transporte das pessoas que vivem nessas comunidades para a sede do município, para consultas médicas, por exemplo.

“Em Manicoré são muitas pessoas que moram às margens dos rios, nessas comunidades. A lancha vai ajudar muito os moradores, principalmente os doentes. Com certeza chegará em uma boa hora. Agradeço ao Presidente David Almeida pela gentileza de nos atender”, disse a vereadora.

