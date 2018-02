Presidente David Almeida reabre os trabalhos Legislativos nesta quinta, 1º

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), reabrirá os trabalhos do Poder Legislativo nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, às 9h, para o quarto ano da 18ª Legislatura. Em sessão especial no plenário Ruy Araújo, os 24 parlamentares receberão o governador Amazonino Mendes, que fará a leitura da Mensagem Anual para o ano de 2018.

Em função de dois eventos de grande importância neste ano – a Copa do Mundo e as eleições para senador, governador, deputado federal e deputado estadual – David Almeida já definiu algumas prioridades para o período, como a manutenção do ritmo de trabalho nas sessões plenárias, os cuidados na observância da legislação eleitoral e o aumento das ações institucionais.

O ano legislativo começa com 310 projetos em tramitação na Casa, que se encontram nas comissões técnicas. São projetos oriundos do governo, do Poder Judiciário e dos próprios deputados. Em 2017as comissões receberam para análise um total de 566 proposições, sendo aprovadas 226.

Conforme a assessoria do governador Amazonino Mendes não haverá entrevista coletiva antes da Sessão Plenária, mas somente após o encerramento da leitura da Mensagem Anual. A coletiva acontecerá no Salão Rio Amazonas, que fica no subsolo 1, ao lado do plenário Ruy Araújo.

A Diretoria de Comunicação e a Diretoria de Cerimonial da Assembleia Legislativa do Amazonas estão credenciando desde o dia 29/01/2018 os profissionais de jornalismo que irão trabalhar na cobertura da reabertura dos trabalhos legislativos. O credenciamento poderá ser feito pelo e-mail [email protected]

